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В 2022 году производство свинины увеличилось на 5%

Значительнее всего показатель вырос в промышленном секторе

| Агроинвестор |

В ближайшие три года ежегодное производство свинины в сельхозорганизациях может вырасти до 6 млн тонн
В ближайшие три года ежегодное производство свинины в сельхозорганизациях может вырасти до 6 млн тонн

Общий прирост производства свинины в 2022 году составил 5% или более 200 тыс. т в убойном весе, сообщил гендиректор Юрий Ковалев на агропромышленной конференции «День Агро», организованной ИД «Коммерсантъ». По его словам, в прошлом году падение показали секторы ЛПХ и КФХ, где уже много лет развивается негативный тренд, обусловленный демографическими вопросами и невозможностью обеспечить биобезопасность на фоне распространяемой в России АЧС. При этом промышленный сегмент свиноводства вырос на 6,9%. 

Ковалев также рассказал, что увеличить экспорт свинины в 2022 году не удалось. В тех странах, которые уже открыты для вывоза, Россия занимает доминирующее положение и нарастить объемы вывоза туда невозможно. Поэтому дополнительный объем в 200 тыс. т давил на внутренние цены. «Мы опасались, что они опустятся на 10-15%, что понесло бы огромные риски для экономики предприятий. При этом себестоимость продолжала расти и в первом половине года увеличилась на 15-20%», — отметил эксперт.

Однако во втором полугодии ситуация начала улучшаться, логистические цепочки были восстановлены, а самую большую поддержку оказал огромный урожай зерна, который достиг 150 млн т, продолжил Ковалев. Это привело к падению цен на зерновые, которые являются основой себестоимости. В результате, по словам эксперта, себестоимость производства начала сокращаться, что поддержало маржинальность в отрасли, а ожидаемого снижения цен на 10-15% не случилось — они уменьшились лишь на 5-7%. По словам Ковалева, это произошло только благодаря рекордному росту потребления свинины в 6%. Существенную роль тут также оказала программа государственной помощи нуждающимся слоям населения.

По данным , в рознице за январь по сравнению с декабрем свинина в России подешевела на 0,5%, а по сравнению с показателем за тот же месяц годом ранее — на 1%. Плавное снижение средней потребительской цены прослеживается с апреля 2022 года, следует из сообщения ведомства. В январе средневзвешенная потребительская цена свинины на кости составила 306,43 руб./кг. Дороже всего — 370,79 руб./кг — свинина (за исключением бескостного мяса) стоила в ДФО, а дешевле всего этот вид мяса был в ПФО — 278,76 руб./кг.

В декабре на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2022» Ковалев заявлял, что в ближайшие три года производство свинины в сельхозорганизациях может вырасти до 6 млн т. При этом топ-20 игроков рынка к 2025 году по сравнению с 2022-м увеличат ежегодный объем выпуска продукции на 25%. Их суммарный прирост за это время достигнет 1 млн т. С учетом падения производства у прочих категорий хозяйств и потерь от ветеринарных проблем на 230 тыс. т за тот же период суммарное производство в сельхозорганизациях увеличится на 775 тыс. т (+14%).

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