Европейские поставщики семян видят риски в правилах локализации

Минсельхоз не видит рисков дефицита семян на внутреннем рынке Pixabay

Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds (Bayer, BASF, Corteva и др.) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором предупредила о рисках для дальнейшей работы компаний-членов объединения из-за новых требований к локализации производства в России, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее постановление глава правительства подписал в мае, оно должно вступить в силу 1 сентября этого года.



Членов Euroseeds беспокоит обязанность иностранных производителей создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Также ассоциация видит риски в привязке локализации производства с таможенным регулированием.



В письме Euroseeds указывает, что ее члены «на протяжении десятилетий проявляли приверженность российскому рынку», инвестируя в исследования, производство, доработку, маркетинг, разработку условий поставок, что «способствовало продовольственной безопасности РФ». А новые правила локализации угрожают их дальнейшей деятельности в России, в том числе из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян, отмечают в Euroseeds.



Минсельхоз считает, что правила локализации производства семян должны стимулировать иностранных игроков переходить от импорта к производственной и научной деятельности в России, позволить усилить позиции местных селекционеров и семеноводов и защитить внутренний рынок от возможных недобросовестных действий зарубежных компаний. При этом ведомство не видит рисков дефицита семян на внутреннем рынке.



Локализовать производство семян по новым правилам уже планирует Syngenta, подконтрольная китайской госкорпорации ChemChina. Как сообщало правительство Воронежской области, до 1 сентября Syngenta намерена создать СП для селекции гибридов кукурузы с агрохолдингом «Золотой початок», разработав план совместной работы до 2030 года.



Гендиректор семеноводческой компании «Штрубе Рус» Олег Ткаченко ранее говорил «Агроинвестору», что российский рынок интересен иностранным семеноводческим компаниям ввиду его объема, но любые изменения в правилах работы должны быть поэтапными, а селекционеры при передаче исходных линий должны иметь защиту своих интеллектуальных прав. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39941-minselkhoz-rossiya-budet-rabotat-tolko-s-lokalizovannymi-zarubezhnymi-proizvoditelyami-semyan/ Без соблюдения этих условий, каким бы интересным рынок не был, для крупных международных компаний, которые работают по всему миру, возникает риск утраты своей интеллектуальной собственности, что может существенно превышать выгоду от работы на российском рынке.



Согласно Доктрине продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности семенами должен достигнуть 75% к 2030 году (в 2022-м — 60,3%). Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее в интервью «Коммерсанту» говорил, что по базовым зерновым культурам Россия обеспечена семенами на 70-90%, обеспеченность семенами сахарной свекле составляет около 3%, картофеля — 9%.

Само желание локализовать производство семян в России вполне естественно, считает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. «Однако, с моей точки зрения, есть требования, которые вызывают вопросы. Первое — создание совместных предприятий, в которых тот, кто по существу приносит новые селекционные достижения и технологии, оказывается в зависимом положении. Естественно, это никому не понравится и может иметь негативные последствия», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Также выбранная схема локализации, продолжает эксперт, негативно влияет на конкурентную среду: она не будет развиваться, а конкуренция — это, во-первых, лучший механизм борьбы с высокими ценами, во-вторых, благодаря ей на рынке появляются самые современные достижения селекции. Эти риски, по мнению Корбута, являются ключевыми. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в случае, если регуляторы «сильно перестараются» с требованиями, то есть риск дефицита эффективных семян на российском рынке. Речь идет о гибридах сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, кукурузы, большинства овощей, в том числе тепличных.



Требование о локализации — это болезненная тема, поскольку современное семеноводство гибридов многих видов агрокультур — невероятно сложный и длительный процесс, требующий интенсивного финансирования, продолжает он. «Если европейские компании за 30 лет в России практически ничего не сделали, то кто сказал, что они это сделают в ближайшие месяцы и годы? Особенно в эпоху геополитических противостояний <...>. Я до конца не понимаю, каким образом власти хотят принудить западные компании приземлиться в России», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов.



В пример он приводит гибриды сахарной свеклы: во всем мире есть около 20 центров компетенций, при этом физически семена выращивают только на севере Италии и юге Франции. «Это непростая технология <...>. Какие-то крупицы знаний об этих семенах удалось сохранить и в России усилиями государства и “Щелково Агрохим”. Что-то сейчас делается, но не знаю о результативности новых гибридов», — добавляет Иванов. В случае, если иностранные производители уйдут из России, то сахарной свеклы, например, для обеспечения потребностей придется сеять не 1 млн га, а 2 млн га, допускает он.



По словам Корбута, отдельные компании уже не первый год работают над локализацией: некоторые семена импортной селекции производятся на российских участках разведения, а основная часть новых кукурузокалибровочных заводов была создана именно иностранными селекционерами. По мнению эксперта, государство должно поддерживать эти компании, чтобы у них были стимулы и дальше работать в России. При этом, обращает внимание Корбут, для страны крайне важна деятельность этих производителей, потому что они помогают развитию селекции в стране.



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