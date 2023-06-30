Возмещение части затрат заменит грантовую поддержку в рамках ФНТП

Минсельхоз предпринимает меры для ускоренной трансформации российской селекции и достижения самообеспеченности семенами на уровне 75% М. Стулов

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объявил о замене грантовой поддержки мероприятий в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на предоставление субсидий на возмещение части затрат. Такой подход позволит повысить эффективность реализации программы, сообщила пресс-служба агроведомства.



Патрушев отметил, что министерство уже начало делать конкретные шаги для ускоренной трансформации российской селекции и достижения самообеспеченности семенами на уровне 75%. В рамках ФНТП вносятся изменения, устанавливаются новые целевые индикаторы и показатели, а также добавляются новые подпрограммы. «Курчатовский институт» становится головной научной организацией, ответственной за оценку научной значимости разработок. Министр также отметил, что Минсельхоз активно модернизирует материально-техническую базу НИИ и стимулирует диалог между государством, наукой и бизнесом. В регионах увеличена площадь семенных участков, а также создаются благоприятные условия для инвестиций в отечественное семеноводство.



Между тем, правительство утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень включены семена картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. В феврале был представлен проект постановления, где говорилось, что семена будет запрещено ввозить из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии.



Реализация ФНТП началась в 2017 году. Изначально она была рассчитана до 2025 года, но в конце 2021-го по предложению президента была продлена до 2030 года. Сейчас в рамках ФНТП утверждены подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля, «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы», «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород», «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», «Развитие виноградарства, включая питомниководство», «Развитие садоводства и питомниководства», «Развитие селекции и семеноводства технических культур». В 2023 году запланировано включение в ФНТП четырех новых направлений: развитие селекции и семеноводства зерновых культур, овощных культур, кукурузы, а также улучшение генетического потенциала КРС молочных пород.



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