Правительство утвердило правила локализации производства семян

Ряд зарубежных поставщиков семян могут прекратить работать с Россией Monsanto

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России. Разработанный Минсельхозом документ направлен на снижение риска утраты компетенции в области селекции и семеноводства основных сельхозкультур, а также на преодоление технологической зависимости отечественного сельхозпроизводства от импорта. Правила также регулируют взаимодействие отечественных компаний с иностранными. Так, доля иностранных производителей в совместных предприятиях должна быть не больше 49%. Дата вступления постановления в силу — с 1 сентября 2023 года.



В документе описаны критерии, которые необходимо учитывать при создании сортов и гибридов сельхозрастений. Первый критерий заключается в наличии не менее двух земельных участков, питомника, лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований и размножения, расположенных в различных почвенно-климатических условиях. Второй критерий связан с выполнением скрещиваний полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы.



Кроме того, при выращивании семян необходимо учитывать три критерия локализации, включая использование оригинальных и элитных семян, наличие земельных участков и производственных мощностей на территории России, а также предоставление плана по организации локализации производства семян ежегодно до 1 марта. Минсельхоз считает, что принятие этих правил поможет усилить позиции российской аграрной науки и семеноводческих предприятий, а также защитить внутренний рынок и создать новые возможности для сотрудничества между отечественными и иностранными участниками рынка. Крупные зарубежные компании уже проявили интерес к развитию совместных проектов в России, отмечает ведомство.



Независимый эксперт — аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что утвержденные правила локализации противоречат действующему законодательству и интересам участников рынка семян. По его мнению, навязывание инвесторам противозаконных и неприемлемых условий локализации приведет к невозможности производства семян частной российской и иностранной селекции на территории России, а также к сворачиванию уже существующих локализационных программ в неприемлемые и угрожающие российскому АПК сроки.



Кроме того, эксперт считает, что неизбежен рост стоимости семян селекции научных организаций из-за отсутствия конкуренции со стороны частных российских и иностранных компаний, повышение себестоимости сельскохозяйственной продукции, произведенной из менее урожайных семян, а следовательно — сокращение товарного производства и повышение потребительских цен на продукцию.



Вместе с тем, стабильно и в возрастающих объемах поставляемые в Россию импортные семена представляют собой образцы наиболее передовых мировых селекционных достижений и прямо способствуют обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, подчеркнул Платонов. Он отметил, что иностранные поставщики — частные селекционные компании — остаются на российском рынке. Они инвестировали значительные средства в строительство в нашей стране современных семенных заводов и селекционных центров и заявляют о планах продолжать эту работу.



«При этом совершенно очевидно, что создание благоприятных условий для иностранных компаний из недружественных государств — основных производителей семян для российского рынка — сейчас не является приоритетом, — говорит эксперт. — Однако существенное и резкое ограничение их деятельности по производству семян на территории России чревато серьезными негативными последствиями для отечественного агропрома». Поэтому отсутствие какой-либо регламентации как в плане стимулирования, так и в плане ограничения локализованного производства семян, представляется весьма целесообразным и гораздо более предпочтительным, чем полный отказ иностранных инвесторов от локализации в силу неприемлемости для них ее правил, сказал Платонов.



Он также отметил, что еще на этапе разработки закона о семеноводстве отраслевое сообщество неоднократно информировало Минсельхоз о сложности разработки правил локализации производства семян в силу особой специфики данного процесса прежде всего, в части защиты прав селекционеров, а также о необходимости обязательного привлечения к работе представителей частных российских и иностранных инвесторов.



Однако позиция отраслевого сообщества была проигнорирована. Также было проигнорировано отрицательное заключение Минэкономразвития, вынесенное по результатам оценки регулирующего воздействия правил, рассказал Платонов. В апреле Минэкономразвития отмечало, что считает предложенные Минсельхозом пути локализации производства семян в России избыточной нагрузкой для бизнеса. Оценка проекта правил показала, что выдвинутые решения не обоснованы и противоречат закону «Об обязательных требованиях в России».



Степень и формы локализации могут значительно различаться в зависимости от конкретных условий, продолжает Платонов. В отличие от других сфер деятельности, локализация в сфере производства семян не поддается государственному регулированию без значительного ущерба инвестиционной привлекательности отдельного региона и России в целом, считает он. Кроме того, разработка единых правил для производства семян различных сельскохозяйственных культур, имеющих существенные отличия по биологическим свойствам, представляется весьма трудоемким процессом. Разработанные без учета указанных факторов правила локализации будут невыполнимы для участников рынка семян, что приведет к деградации системы семеноводства в стране.



Из утвержденных правил удалено имевшее место в последнем варианте проекта положение о необходимости соблюдения прав селекционеров при передаче российским организациям иностранной генетики. По словам Платонова, по сути, речь идет о безвозмездной экспроприации иностранных селекционных разработок, стоимость которых исчисляется в миллиардах долларов. «Иностранные компании ни при каких условиях не согласятся работать на таких грабительских условиях. Данное обстоятельство следует принять как абсолютную данность и не питать иллюзий относительно возможности таким заманчивым, но совершенно нереалистичным способом обеспечить продовольственную безопасность страны», — заключил эксперт.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что принятое решение находится в общей канве активизации работ по импортозамещению семян и посадочного материала. По его словам, ряд позиций документа крупные компании, которые имеют большую долю рынка в производстве кукурузы и подсолнечника, полностью соблюдают. «Хотя эти требования приведут к дополнительным издержкам, и ряд поставщиков могут прекратить работать с Россией. Это, в свою очередь, приведет к снижению уровня конкуренции на рынке. Это могло бы быть нормально, если бы рынок был перенасыщен отечественными семенами с характеристиками, как у импортных. У нас есть такие семена, но до насыщения ими рынка еще очень далеко», — сказал Корбут.



В середине марта первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам сказала, что Россия будет работать только с локализованными на территории страны поставщиками семян. «Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. А не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так, — подчеркнула Лут. — Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно».



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