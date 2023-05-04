Японско-российский тепличный комплекс испытывает трудности с поставками шмелей и семян

В России тоже разводят шмелей для современных тепличных комплексов, но что семьи нужно часто менять JGC Evergreen

Тепличный комплекс японско-российской компании JGC Evergreen (территория опережающего развития «Хабаровск») столкнулся со сложностями при поставках шмелей и семян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Это японский проект, о котором неоднократно говорил покойный премьер Японии Синдзо Абэ. Он называл его как знаковый в российско-японских отношениях. Но, к сожалению, от позитивных интонаций мы пришли к практически плодоовощной блокаде, когда не поставляются важные компоненты, в частности, шмели и семена», — написал Чекунов. Он также отметил, что «благо, команда теплицы обладает опытом и снабжает хабаровчан, это еще один пример того, как мы справляемся с санкциями».



Об этой проблеме глава Хабаровского края Михаил Дегтярев говорил еще летом 2022 года. «Из неожиданного [по импортозамещению] — это шмели для опыления растений в японских овощных теплицах, которых почему-то не хотят менять на наших [шмелей]. В остальном мы не видим каких-то серьезных угроз для нашей экономики», — говорил он «Интерфаксу».



По данным системы проверки контрагентов Rusprofile, владельцами тепличного комплекса ООО «Джей Джи Си Эвергрин» являются гражданин России Владимир Альбрант (5,92% долей), «Джей Джи Си Холдингз Корпорейшн» (89,2%) и инвестиционное партнерство с ограниченной ответственностью «Доугин Досанко №3» (4,88%). На сайте JGC Evergreen сообщается, что общая сумма средств, вложенных в проект на первом этапе, составила 556 млн руб. В 2017 году Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщало, что запущена вторая очередь комплекса. «На площади 16 га будут выращивать 6 тыс. т овощей в год. Объем инвестиций составит 2 млрд руб., будет создано 154 новых рабочих места», — отмечало ведомство.



Шмели используются в современных тепличных комплексах (четвертого-пятого поколения с досвечиванием) для выращивания широкого ассортимента культур, так как никакого опыления обычно не требуют только самые бюджетные гибриды, объясняет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Опылители нужны для интересных сортотипов огурцов, томатов, баклажанов. Пчелы не живут при искусственном досвечивании — очень быстро погибают, а отличие от шмелей. Этим и обусловлена покупка шмелиных семей для современных теплиц, — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». — JGC Evergreen — это японско-российский проект, и там есть доля японцев. Очень странное отношение к своему же комплексу, который они активно продвигали. Надеюсь, что это скоро разрешится».



По словам эксперта, в России тоже разводят шмелей для современных тепличных комплексов, но сложность в том, что семьи нужно часто менять: они не могут долго жить в условиях досвечивания по 18 часов в сутки. «Наши производители шмелей небольшие, то есть это не поставленное на поток производство как, например, в ЕС. И пока по качеству эти шмели уступают европейским, так как в Западной Европе разведением шмелей для теплиц занимаются минимум 50 лет, а у нас это только зарождается. С течением времени, вполне вероятно, качество и наших шмелиных семей подтянется», — считает Решетникова. Пока, продолжает она, современные теплицы предпочитают импортных шмелей, так как они более жизнеспособны и лучше проводят опыление.



В феврале-мае прошлого года действительно были серьезные трудности с поставками семян для светокультуры: срывы, возвраты и отказы. Сейчас же импорт идет без серьезных проблем, хотя и бывают задержки, к тому же сейчас наблюдается удорожание из-за роста курса евро. По словам Решетниковой, ввоз ведется либо по параллельному импорту, либо через российско-европейские «дочки» поставщиков, так как они не заинтересованы в потере большого и активно развивающегося российского рынка. «Семена проще поставлять, чем тех же шмелей, так как они, при соблюдении условий, могут подождать на таможне. Сейчас теплицы приспособились [к новым условиям импорта]», — добавляет эксперт.



При этом, продолжает она, на российском рынке растет доля отечественных семян. Однако импортозамещение в этом случае — небыстрый процесс: европейская селекция имеет 100-летнюю историю, а в России ей на высоком уровне занимается только компания «Гавриш», которая сейчас активно наращивает объемы производства. Но и этих мощностей не хватит для того, чтобы охватить все российские тепличные комплексы. «Я не говорю о ассортиментом разнообразии. В условиях рынка совершенной конкуренции, который присутствует практически во всех мегаполисах, особенно на европейской части страны, просто недопустимо, чтобы все выращивали одно и то же», — уверена эксперт. По ее словам, как только большое количество тепличных комплексов начинают производить один и тот же гибрид или сортотип, на него сразу же снижаются цены, и падает интерес со стороны торговых сетей, а широкий ассортимент способствует увеличению спроса, заключает Решетникова.



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