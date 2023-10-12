Депутаты призвали вернуть статьи о финансировании капексов в АПК в федеральный бюджет

Минсельхоз с 2024 года планировал поддерживать с помощью капексов только крупные проекты в молочной отрасли А. Гордеев

В ходе обсуждения предварительных параметров проекта федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин заявил о необходимости возвращения в бюджет статьи о субсидировании части понесенных капитальных затрат (капексов) в АПК. Он также отметил необходимость выделения дополнительных средств на мелиорацию и лизинг техники, пишет «Парламентская газета».



Кашин подчеркнул, что исключение капексов из бюджетного финансирования может негативно сказаться на развитии животноводства, тепличного хозяйства и других отраслей. По его словам, введение статьи о капексах было направлено на привлечение инвестиций в АПК, и, если этот процесс будет прекращен, то развитие отраслей также остановится. Кашин уточнил, что комитет будет добиваться возвращения статьи о капексах в бюджет к его второму чтению.



На заседании аграрного комитета Госдумы было объявлено о выделении дополнительных 138 млрд руб. на программы поддержки агропромышленного комплекса, пишет издание со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой. Она сообщила, что в 2024 году на программу развития АПК будет выделено 390 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий — 58 млрд руб., еще 47 млрд руб. пойдет на программу освоения новых сельхозземель.



Минсельхоз также планирует уделять особое внимание поддержке льготного кредитования аграриев, учитывая увеличение стоимости кредитов из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Для сохранения прежних условий сельской ипотеки потребуется дополнительное финансирование в размере 5 млрд руб. из бюджета. Также планируется увеличить финансирование на развитие семеноводства и сельского туризма в рамках госпрограмм.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме поддержал продолжение программы выдачи льготных инвестиционных кредитов в сфере АПК, пишет ТАСС. Он также сообщил, что расходы на сельское хозяйство в проекте бюджета выросли на 9% по сравнению с началом года.



В январе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что Минсельхоз с 2024 года будет поддерживать с помощью капексов только крупные проекты в молочной отрасли. «Мы хотим сориентироваться на поддержку наиболее эффективных и финансово устойчивых проектов. По нашему мнению, таковыми являются проекты, когда количество скотомест от 1 тыс. Соответственно, мы видим, что рентабельность по этим проектам в полтора-два раза выше, чем рентабельность по более маленьким проектам, и сроки окупаемости при этом значительно короче», — пояснял он. При этом Патрушев отмечал, что Минсельхоз будет предоставлять поддержку проектам, меньшим по количеству скотомест, на модернизацию и техническое перевооружение, чтобы достичь необходимого количества скотомест.



Также в июле Фастова сообщала, что Минсельхоз, планирующий с 2024 года объединить стимулирующую и компенсирующую субсидии, намерен в рамках объединенной субсидии выделить 12 приоритетных направлений. «Пять из этих направлений будут "по умолчанию": это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и малые формы. Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три», — говорила она.



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