В 2024 году финансирование госпрограммы развития АПК может увеличиться на 17,5%

В 2025 году на госпрограмму предполагается направить около 265,8 млрд рублей Ю. Эйвазова

Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2024 году составит 390,1 млрд руб., что на 17,5% больше, чем предусматривалось законом о бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 года и плановый период 2025—2026 годов, с текстом которой ознакомился «Интерфакс». В 2025 году на госпрограмму предполагается направить около 265,8 млрд руб., в 2026-м — 251,3 млрд руб. Документ уточняет, что в этом году к 1 сентября на госпрограмму уже выделено 370,8 млрд руб.



В рамках федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на перевозку сельхозпродукции железнодорожным транспортом и продукции для организации сельхозпроизводства по льготному тарифу в 2024 году. Также будет увеличено финансирование государственных закупочных и товарных интервенций на рынках сельхозпродукции. Однако господдержка приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования будет сокращена, субсидии «Росагролизингу» на возмещение недополученных доходов также будут уменьшены. В 2024 году предполагается снизить их на 1,5 млрд руб., в 2025 году — на 2,5 млрд руб., в 2026 году — на 2,5 млрд руб.



В рамках других федеральных проектов, таких как «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса», «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» и «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований. В то же время финансирование федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» будет сокращено за счет снижения бюджетных ассигнований на софинансирование расходов бюджетов субъектов России в целях поддержки фермеров и развития сельской кооперации.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, дополнительные деньги будут потрачены на решение трех главных вопросов агросектора России. Во-первых, это сохранение объемов субсидирования ставки по льготным кредитам для сельхозпредприятий. В связи с повышением ставки Центробанка, в этом году потребность в дополнительных средствах для кредитования сельскохозяйственного комплекса оценивается в 45 млрд руб. В качестве источника финансирования будут использованы средства, которые поступают в федеральный бюджет от взимания экспортных пошлин на зерновые и масличные.



Также, по словам Корягиной, поскольку российские производители продают зерно на экспорт чуть ли не ниже себестоимости, требуется какая-то форма господдержки этого направления. «Выделенные дополнительные средства в том числе пойдут на субсидирование перевозок зерна, что, безусловно, окажет помощь производителям», — считает она. Кроме того, поскольку агросектор существенно зависит от импорта, в частности посадочного материала, дополнительная поддержка семеноводства, безусловно, тоже важна.



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