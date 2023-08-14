Минсельхоз не планирует проводить зерновые интервенции

Правительство ранее изучало возможность увеличения интервенционного фонда до 10 млн тонн Freepik.com

В этом сезоне Минсельхоз не планирует закупать зерно в интервенционный фонд, сообщила первый заместитель главы ведомства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». «Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет», — отметила она. Предыдущие закупочными интервенции проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. В государственный интервенционный фонд было закуплено около 3 млн т зерна более чем на 47 млрд руб.



В конце мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что увеличивать государственный интервенционный фонд до 10 млн т зерна в 2023 году не планируется, так как закупленных 3 млн т пока достаточно. В апреле заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов обращался к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой в три раза увеличить закупку государством зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд, объясняя это большими переходящими запасами на фоне рекордного урожая.



В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что правительство изучает возможность увеличения государственного интервенционного фонда зерна до 10 млн т, поскольку это поможет рынку в случае, если излишки зерна, которые давят на цены, не будут поставлены на экспорт. Для этого понадобится дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб., оценивала она. Тогда она уточняла, что идет «непростой диалог» с Минфином о выделении средств.



В середине июня Минсельхоз предложил изменить предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023—2024 годах могут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна. Предложенные уровни цен ниже тех, которые были утверждены ранее. Так, например, цена на пшеницу 3-го класса для проведения закупочных интервенций была понижена с ранее утвержденных 17820 руб. до 15620 руб. за тонну с НДС и с 16200 руб. до 14200 руб. за тонну без НДС. На пшеницу 4-го класса — с 16830 руб. до 14960 руб. за тонну с НДС и с 15300 руб. до 13600 руб. за тонну без НДС.



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