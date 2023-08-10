Минсельхоз допускает рост цен на пшеницу в ближайшей перспективе

Агроведомство сохраняет прогноз экспорта зерна из России на уровне 55 млн тонн Е. Разумный

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал о возможном росте цен на зерно в ближайшей перспективе из-за нестабильности на рынке, пишет ТАСС. Цены на зерно сейчас нестабильны и подвержены влиянию обстановки в Черном море из-за случаев атак на гражданские суда, отметил он. Также министр прогнозирует, что рост продовольственной инфляции будет происходить в основном на европейском континенте, в то время как в России она сейчас незначительна.



Патрушев добавил, что правительство имеет множество инструментов для сдерживания продовольственной инфляции, включая тарифное регулирование и формирование интервенционного фонда по зерну. Также можно предоставлять поддержку отдельным подотраслям АПК.



Патрушев также сообщил, что Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта зерна из России на уровне 55 млн т в текущем сельхозгоду. Однако он не исключает возможности его повышения, пишет «Интерфакс». Министр также напомнил, что Россия будет продолжать безвозмездные поставки зерна в несколько африканских стран. Пока речь идет о шести странах, объемы поставок составят от 25 тыс. т до 50 тыс. т.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что в этом сезоне ожидается активный спрос на пшеницу со стороны стран-импортеров, в частности Африки, Индонезии, Бангладеш, Венесуэлы и других. «Поэтому снижение валового сбора по сравнению с прошлым годом на фоне стабильного внутреннего спроса и роста спроса со стороны импортеров российской пшеницы может привести к укреплению цен. На данный момент цены производителей примерно $150 за тонну. Осенью 2021 года стоимость была $240 за тонну, в 2022-м — $280 за тонну. Поэтому сейчас видится серьезный потенциал для повышения», — считает она. По мнению Тюриной, в ноябре-декабре цены могут вырасти на 30-40%.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на днях повысил свой прогноз урожая зерна со 134,5 млн т до 137 млн т, в том числе оценка сборы пшеницы была повышена с 86,5 млн т до 88 млн т. Прогноз экспорта зерна был увеличен с 58,5 млн т до 61 млн т, в том числе пшеницы — с 46 млн т до 47,5 млн т.



В середине июля гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорил «Российской газете», что как минимум в краткосрочном периоде ожидается «серьезный рост цен» на зерновые — как на Черном море, так и в мире. Тем не менее, к пиковым значениям марта 2022 года цены на зерно уже не вернутся, поскольку рынок адаптировался к новой реальности, отмечал он, добавляя, что динамику цен в долгосрочной перспективе предсказать сложно.



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