«Русагротранс» перевез рекордный объем зерна на экспорт

В первом полугодии 2023-го «Русагротранс» осуществил 1230 маршрутных отправок общим объемом 2,8 млн тонн зерна «Деметра-Холдинг»

По итогам первого полугодия «Русагротранс» (крупнейший в России оператор железнодорожных перевозок зерновых грузов, входит в «Деметра-Холдинг») перевез на экспорт по железной дороге рекордный объем зерна — более 5 млн т, сообщила компания. В том числе 3,8 млн т было поставлено на терминалы Новороссийска, 0,27 млн т — в порт Тамань, 0,36 млн т — в Казахстан и Киргизию. Среди растущих направлений — перевозки зерна в порт «Высоцк» (Ленинградская область), куда с апреля было поставлено 138 тыс. т пшеницы из России и Казахстана. Объем перевозок аграрных грузов в вагонах под управлением компании стал самым большим за последние 11 лет — 7,9 млн т.



Высокий экспортный потенциал и повышенный мировой спрос на российское зерно стимулирует рост его вывоза всеми видами транспорта, включая железнодорожный, отметил управляющий директор «Русагротранса» Алексей Барбариуш, слова которого приводятся в сообщении холдинга. При этом, по его оценке, результат компании в части перевозок на экспорт мог бы быть гораздо выше, но сказались текущие сложности с оборотом вагонов-зерновозов.



По данным Sfеrа.fm, в первом полугодии оборот вагонов, идущих в сторону зерновых портовых терминалов Новороссийска ухудшился на 43% − с 19 до 27 суток. Фактический оборот существенно отличается от нормативного значения: один вагон делает в среднем 14 рейсов в год при расчетном плане в 20 рейсов. На ситуацию с оборачиваемостью вагонов влияет и расширение парка вагонов-хопперов: по прогнозу «Русагротранса», к концу года он может вырасти до рекордных 62,5 тыс. вагонов, что на 10% больше, чем в 2022-м. При этом из-за загруженности инфраструктуры увеличивается число отставленных от движения вагонов с зерном, в ожидании выгрузки они создают «пробки» и еще больше снижают пропускную способность железнодорожной сети, рассказывал изданию Барбариуш в конце июля.



Повысить оборачиваемость вагонов и обеспечить прогнозируемые сроки доставки в условиях высоких урожаев зерновых и недостаточной пропускной способности железнодорожной сети позволяет маршрутизация перевозок. Первый маршрутный поезд с 3,4 тыс. т пшеницы «Деметра-Холдинг» отправил в сентябре 2021 года, оператором маршрута выступил «Русагротранс», писал «Агроинвестор». В первом полугодии 2023-го «Русагротранс» осуществил 1230 маршрутных отправок, в том числе в направлении портов Черного моря, Балтики и сухопутных погранпереходов c Китаем. Общий объем перевозки зерна превысил 2,8 млн т. Для сравнения, за весь прошлый год было организовано 910 маршрутных отправок общим объемом 2 млн т. «В планах на второе полугодие — дальнейшее развитие маршрутных отправок как эффективного инструмента вывоза больших объемов аграрных грузов и сокращения времени в пути», — добавил Барбариуш.



Внутренние перевозки зерна и прочей сельхозпродукции у «Русагротранса» в январе-июне составили 1,3 млн т, что ниже, чем в предыдущие годы. На фоне рекордного урожая 2022-го регионы в значительной степени обеспечивают себя сами и поставки железнодорожным транспортом на большие расстояния оказываются менее востребованы, поясняет компания. Более 64% внутренних перевозок зерна у «Русагротранса» пришлось на предприятия Центра и Северо-Запада, до 17% перевозок шли в Приволжье, 9% — на Урал.



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