Площади сева зерновых оказались выше оценок аналитиков

Общая посевная площадь вопреки ожиданиям Минсельхоза снизилась Pixabay

Площади сева сельскохозяйственных культур в России в 2023 году составили 81,2 млн га по данным весеннего учета, говорится в материалах Росстата. В том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами, несмотря на сокращение посевов озимых, они увеличились до 48 млн га с 47,5 млн га в прошлом году, посевы масличных уменьшились примерно на 1 млн га до 17,6 млн га. Минсельхоз ранее оценивал, что посевная площадь в этом году составит 82,1 млн га, включая 47,7 млн га зерновых и зернобобовых, посевы масличных оценивались на уровне 18,4 млн га.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что площади под зерновыми оказались на 800 тыс. га выше, чем первичные оценки ИКАР. На этом фоне эксперты планируют пересмотреть свой прогноз урожая. В июле ИКАР повысил прогноз урожая зерна в этом сезоне со 132 млн т до 134,5 млн т в базовом сценарии, в том числе пшеницы — с 86 млн т до 86,5 млн т.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что сокращение площадей под озимыми культурами связано с двумя факторами. Во-первых, погодные условия в этом году были не очень благоприятными, во-вторых, сдерживание цен ограничило доступ к ресурсам, которые можно было направить на посевную. Недосев озимых компенсировался ростом площадей под яровой пшеницей. «Стоит также отметить, что в текущем сезоне потери озимых были существенно выше по сравнению с прошлым годом, когда их почти не было», — добавил он.



Показатели Росстата по посевным площадям в целом ожидаемы, отметил Корбут. По его мнению, урожай зерна в этом году может достигнуть 130 млн т, если не изменятся погодные условия. В то же время сельхозпроизводители испытывают трудности: значительную часть доходов забирает экспортная пошлина, также на фоне высокого урожая снижается спрос на зерно. Эксперт отметил, что сейчас наблюдается пик закупочных цен, которые в дальнейшем начнут снижаться, так как аграрии еще не продали зерно прошлого урожая.



Также Корбут отметил снижение посевов рапса с 2,3 млн га до 2,1 млн га и льна-кудряша с почти 2,1 млн га до 1,4 млн га, тогда как в последние несколько лет площади под ними постоянно увеличивались. «Неблагоприятная ситуация с закупочными ценами, которая по рапсу подогревалась сдерживанием за счет запрета на экспорт, привела к тому, что эти культуры становятся менее интересными», — объяснил Корбут. В то же время значительно выросли площади под горчицей, обратил внимание он: с 245 тыс. га до 431 тыс. га. Это следствие того, что аграрии переходят к выращиванию нишевых культур на фоне отсутствия там регулирования со стороны государства, считает он.



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