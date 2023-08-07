Росстат: посевная площадь оказалась меньше прошлогодней

Посевы пшеницы составили почти 29,8 млн гектаров Т. Кулистикова

Посевная площадь под урожай 2023 года составила 81,2 млн га против почти 82 млн га в прошлом году, следует из данных весеннего учета Росстата (без учета новых регионов). При этом посевы зерновых и зернобобовых по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 0,5 млн га и превысили 48 млн га. Минсельхоз ранее оценивал, что посевная площадь в этом году составит 82,1 млн га, включая 47,7 млн га зерновых и зернобобовых.



Как следует из данных Росстата, посевы озимой пшеницы уменьшились с 16,7 млн га под урожай прошлого года до 15,65 млн га в 2023-м. Зато площади под яровой пшеницей расширились с почти 12,8 млн га до 14,1 млн га. В целом пшеница заняла 29,77 млн га против 29,47 млн га в 2022-м. Площади под ячменем остались примерно на уровне прошлого года и составили почти 8 млн га, посевы кукурузы сократились с 2,8 млн га до 2,6 млн га, ржи — с 906 тыс. га до 834 тыс. га. Минсельхоз ранее оценивал посевы озимой пшеницы на уровне 16 млн га, яровой — 13 млн га, ячменя — 8,4 млн га, кукурузы — 2,9 млн га.



Выше ожиданий Минсельхоза оказались посевы гречихи: ведомство оценивало их площадь в 1,15 млн га, по данным Росстата, агрокультура заняла 1,29 млн га (1,12 млн га в 2022 году). Площади под рисом министерство оценивало в 178,1 тыс. га, им в итоге засеяли 190 тыс. га против 177 тыс. га годом ранее. Заметно меньше прогноза оказались посевы овса: министерство рассчитывало, что он займет 2,2 млн га, Росстат оценил посевы в 1,9 млн га (2,17 млн га в прошлом году). При этом увеличились площади, занятые просом: с 239 тыс. га в 2022-м до 298 тыс. га в этом году, сообщило статведомство.



Существенно увеличились посевы зернобобовых культур: если в прошлом году, по данным весеннего учета Росстата, они занимали более 2,3 млн га, то в этом превысили 2,9 млн га. В том числе площади под горохом выросли с 1,6 млн га до 1,9 млн га. Минсельхоз прогнозировал, что зернобобовые в этом году будут посеяны на 2,4 млн га.



Примерно на 1 млн га до 17,6 млн га снизилась площадь сева масличных. В том числе подсолнечник занял 9,8 млн га (около 10 млн га в прошлом году), рапс — 2,1 млн га (2,3 млн га), соя — 3,6 млн га (3,47 млн га). Лен-кудряш был посеян на 1,4 млн га против почти 2,1 млн га в прошлом году — это меньше, чем прогнозировали отраслевые аналитики. Как ранее писал «Агроинвестор», Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивал сокращение посевов агрокультуры до 1,55-1,6 млн га на фоне низких цен в прошлом сезоне. При этом в целом площадь сева масличных оказалась на уровне нижней границы прогноза ИКАР. Минсельхоз рассчитывал, что сокращение площадей под масличными будет менее существенным — до 18,4 млн га. И если по подсолнечнику снижение посевов совпало с прогнозом ведомства, то площади под рапсом и масличным льном, как предполагалось, останутся примерно на уровне прошлого года.



Сахарная свекла заняла 1,06 млн га против 1,03 млн га в прошлом году, оказавшись немного выше оценки Минсельхоза (1,04 млн га). Площади под картофелем во всех хозяйствах уменьшились с почти 1,1 млн га до 1,07 млн га, под овощами открытого грунта — с 487 тыс. га до 476 тыс. га. В том числе в сельхозорганизациях и КФХ картофель занял 310,4 тыс. га, овощи — 184,5 тыс. га. Минсельхоз оценивал, что что картофель в товарном секторе будет посажен на 305 тыс. га против 301,9 тыс. га в 2022 году, овощи — на 192,7 тыс. га против 185,9 тыс. га.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

