Производство масличного льна может сократиться

В России пока не хватает мощностей для переработки масличного льна Pixabay

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под масличным льном в этом году снизились с прошлогодних почти 2,1 млн га до 1,55-1,6 млн га. Старший эксперт ИКАР Вадим Семикин объясняет уменьшение посевов, в первую очередь тем, что в прошлом сезоне из-за большого переизбытка масличного льна как в России, так и в мире, цены на него оставались крайне низкими. «Многие аграрии получили убытки, но в начавшемся новом сезоне ситуация, вероятно изменится», — сказал он «Агроинвестору».



Цены на масличный лен за год заметно снизились, подтверждает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. В первой половине сезона-2022/23 была стагнация, но далее вновь продолжился понижательный тренд. «Дальнейшее удешевление этой агрокультуры может привести к сокращению посевных площадей и, как следствие, падению объемов производства в России», — добавляет он.



Лозовой напоминает, что в 2022 году Россия существенно увеличила объемы производства нишевых масличных. Сбор самой значимой из них — масличного льна — достиг рекордных 1,7 млн т против 1,3 млн т в 2021-м. «За последние десять лет эта агрокультура в нашей стране приобрела особую популярность, ведь площади под ней выросли почти в 4,5 раза (с 479 тыс. га в 2013-м), а урожай — фактически в шесть раз (с 295 тыс. т)», — сравнивает он.



Такой интерес в основном связан с отсутствием госрегулирования на рынке нишевых масличных, считает Лозовой. Сейчас основная бизнес-модель выращивания масличного льна ориентирована на реализацию за рубеж именно сырья, а не продуктов его переработки. «В урожайные годы наличие вывозных таможенных пошлин на ключевые сельскохозяйственные культуры (подсолнечник, соя, рапс) частично приводит к перераспределению посевных площадей в сторону альтернативных культур, не подверженных экспортным ограничениям. Кроме льна это сафлор, рыжик, горчица и т. д. », — рассказал Лозовой «Агроинвестору».



Что касается текущего года, то, по его оценке, посевные площади под масличным льном остались примерно на уровне 2022-го. «Впрочем, неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах-производителях, вероятнее всего, приведут к потерям и спаду производства примерно до 1,5 млн т», — считает он.



Сейчас данной культуре не хватает поддержки со стороны сектора переработки, добавляет Лозовой. Появление в нашей стране новых специализированных мощностей стало бы дополнительным драйвером для увеличения производства масличного льна. «Пока же в России нет такого количества МЭЗов, которые бы переработали весь урожай масличного льна, — отмечает он. — Впрочем, крупный инвестпроект сейчас реализует в Ростовской области компания АСВА. На предприятии рассчитывают выпускать порядка 53,5 тыс. т льняного прессового масла и 90 тыс. т льняного жмыха в год. Также запланирован запуск цеха рафинации производственной мощностью до 100 т в сутки».



В целом, по оценке OleoScope, больше всего заводов сейчас расположено в Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. Самые крупные компании: «Сибирское масло», «Содружество», «Альтаир» и «Сиболеум» - на них приходится 70% рынка переработки масличного льна в России.



«Лен — главная по объему экспорта культура среди всех масличных на отечественном рынке. По данным OleoScope, в первом полугодии из России было вывезено порядка 783 тыс. т (+43% к первой половине 2022-го). Больше всего поставок приходится на Китай, далее идут Бельгия, Польша, Турция, Латвия и другие страны», — приводит данные Лозовой. В числе перспективных направлений для поставок льняного масла он называет страны Азии и Ближнего Востока.



По оценке Масложирового союза, производство масличного льна в этом сезоне останется примерно на том же уровне, что и в предыдущем. «Относительно переработки льна и производства льняного масла наш прогноз сохраняется, в 2023/24 сельхозгоду оно вырастет в 1,5 раза и достигнет рекордных 50 тыс. т», — уточняет пресс-служба союза. Главным покупателем нашего масличного льна и масла является Китай, он вывозит почти половину выращенного сырья и произведенного масла. На втором месте по закупкам сырья — Бельгия, замыкает тройку — Турция, за ней следуют Латвия и Польша.



Россия занимает первое место среди мировых экспортеров масличного льна, согласно данным TradeMap, а вместе с Казахстаном наша доля на мировом рынке в 2023 году составляет более 80%, уточняет союз. По экспорту сырого льняного масла наша страна находится на втором месте в мире, основные покупатели — Китай, Литва и Бельгия, поделились в Союзе.



Объемы производства масличного льна в России за последние два сезона выросли почти в два раза, при этом почти так же увеличился экспорт льна как сырья, что говорит об огромном сырьевом резерве для переработчиков. При этом союз считает, что возможно расширение географии поставок в азиатский регион и страны Ближнего Востока, где сегодня высокий спрос на полезную для здоровья продукцию. Льняное масло как раз позиционируется как очень полезный продукт не только в пищевой промышленности, но и для производства косметики, кормов для аквакультуры, лекарственных препаратов и БАДов.



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