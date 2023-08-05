Производство масличного льна может сократиться

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под масличным льном в этом году снизились с прошлогодних почти 2,1 млн га до 1,55-1,6 млн га. Старший эксперт ИКАР Вадим Семикин объясняет уменьшение посевов, в первую очередь тем, что в прошлом сезоне из-за большого переизбытка масличного льна как в России, так и в мире, цены на него оставались крайне низкими. «Многие аграрии получили убытки, но в начавшемся новом сезоне ситуация, вероятно изменится», — сказал он «Агроинвестору».
Цены на масличный лен за год заметно снизились, подтверждает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. В первой половине сезона-2022/23 была стагнация, но далее вновь продолжился понижательный тренд. «Дальнейшее удешевление этой агрокультуры может привести к сокращению посевных площадей и, как следствие, падению объемов производства в России», — добавляет он.
Лозовой напоминает, что в 2022 году Россия существенно увеличила объемы производства нишевых масличных. Сбор самой значимой из них — масличного льна — достиг рекордных 1,7 млн т против 1,3 млн т в 2021-м. «За последние десять лет эта агрокультура в нашей стране приобрела особую популярность, ведь площади под ней выросли почти в 4,5 раза (с 479 тыс. га в 2013-м), а урожай — фактически в шесть раз (с 295 тыс. т)», — сравнивает он.
Такой интерес в основном связан с отсутствием госрегулирования на рынке нишевых масличных, считает Лозовой. Сейчас основная бизнес-модель выращивания масличного льна ориентирована на реализацию за рубеж именно сырья, а не продуктов его переработки. «В урожайные годы наличие вывозных таможенных пошлин на ключевые сельскохозяйственные культуры (подсолнечник, соя, рапс) частично приводит к перераспределению посевных площадей в сторону альтернативных культур, не подверженных экспортным ограничениям. Кроме льна это сафлор, рыжик, горчица
Что касается текущего года, то, по его оценке, посевные площади под масличным льном остались примерно на уровне 2022-го. «Впрочем, неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах-производителях, вероятнее всего, приведут к потерям и спаду производства примерно до 1,5 млн т», — считает он.
Сейчас данной культуре не хватает поддержки со стороны сектора переработки, добавляет Лозовой. Появление в нашей стране новых специализированных мощностей стало бы дополнительным драйвером для увеличения производства масличного льна. «Пока же в России нет такого количества МЭЗов, которые бы переработали весь урожай масличного льна, — отмечает он. — Впрочем, крупный инвестпроект сейчас реализует в Ростовской области компания АСВА. На предприятии рассчитывают выпускать порядка 53,5 тыс. т льняного прессового масла и 90 тыс. т льняного жмыха в год. Также запланирован запуск цеха рафинации производственной мощностью до 100 т в сутки».
В целом, по оценке OleoScope, больше всего заводов сейчас расположено в Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. Самые крупные компании: «Сибирское масло», «Содружество», «Альтаир» и «Сиболеум» - на них приходится 70% рынка переработки масличного льна в России.
«Лен — главная по объему экспорта культура среди всех масличных на отечественном рынке. По данным OleoScope, в первом полугодии из России было вывезено порядка 783 тыс. т (+43% к первой половине 2022-го). Больше всего поставок приходится на Китай, далее идут Бельгия, Польша, Турция, Латвия и другие страны», — приводит данные Лозовой. В числе перспективных направлений для поставок льняного масла он называет страны Азии и Ближнего Востока.
По оценке Масложирового союза, производство масличного льна в этом сезоне останется примерно на том же уровне, что и в предыдущем. «Относительно переработки льна и производства льняного масла наш прогноз сохраняется, в 2023/24 сельхозгоду оно вырастет в 1,5 раза и достигнет рекордных 50 тыс. т», — уточняет пресс-служба союза. Главным покупателем нашего масличного льна и масла является Китай, он вывозит почти половину выращенного сырья и произведенного масла. На втором месте по закупкам сырья — Бельгия, замыкает тройку — Турция, за ней следуют Латвия и Польша.
Россия занимает первое место среди мировых экспортеров масличного льна, согласно данным TradeMap, а вместе с Казахстаном наша доля на мировом рынке в 2023 году составляет более 80%, уточняет союз. По экспорту сырого льняного масла наша страна находится на втором месте в мире, основные покупатели — Китай, Литва и Бельгия, поделились в Союзе.
Объемы производства масличного льна в России за последние два сезона выросли почти в два раза, при этом почти так же увеличился экспорт льна как сырья, что говорит об огромном сырьевом резерве для переработчиков. При этом союз считает, что возможно расширение географии поставок в азиатский регион и страны Ближнего Востока, где сегодня высокий спрос на полезную для здоровья продукцию. Льняное масло как раз позиционируется как очень полезный продукт не только в пищевой промышленности, но и для производства косметики, кормов для аквакультуры, лекарственных препаратов и БАДов.
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