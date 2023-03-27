В 2023 году экспорт льняного масла из России может вырасти в несколько раз

В 2023 году производство масличного льна может увеличиться на 15% flickr.com

В 2023 году объемы экспорта льняного масла из России могут увеличиться в несколько раз, при этом вывоз льна за рубеж как сырья сократится. Такое мнение высказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, слова которого приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. По его словам, в 2023 году производство масличного льна может увеличиться на 15% как за счет расширения посевов, так и совершенствования технологий возделывания.



Также союз ожидает роста объемов переработки в 1,5 раза, то есть производство льняного масла на уровне более 50 тыс. т. Согласно сообщению «Агроэкспорта», в последние годы Россия наращивает производство и экспорт маслосемян льна и льняного масла. В 2022 году физический объем поставок масличного льна увеличился на 46%, экспортная выручка — на 33%. Отгрузки льняного масла продемонстрировали рост на 31% и 36% соответственно.



Крупнейшим покупателем масличного льна является Китай, на который в прошлом году приходилось более половины объема поставок из России. За год стоимостной объем экспорта в эту страну увеличился на 49%. Кроме того, на 44% нарастила закупки Турция. Также в числе ведущих импортеров сохранили места традиционные покупатели российского льна — Бельгия, Латвия и Польша.



Китай является лидером и среди покупателей российского льняного масла с долей около 42%. По итогам 2022 года в КНР было отгружено более 15 тыс. т продукта, что на 3,7% больше показателя 2021 года, при этом в денежном выражении экспорт прибавил 15%. Больше других нарастила импорт Турция — на 64% и на 91% соответственно. Кроме Китая и Турции в топ-5 импортеров российского льняного масла вошли Литва, Бельгия и Норвегия. Всего в течение прошлого года льняное масло из России было поставлено в 42, а масличный лен — в 40 стран.



По словам Мальцева, в последние годы объемы внутреннего производства масличного льна стабильно растут, в том числе в 2022 году валовой сбор увеличился на 63%. «Поскольку в основном мы экспортируем масличный лен как сырье, то с увеличением урожая вырос и экспорт. Однако начиная с 2018 года мы начали вывозить льняное масло, отгружая за рубеж около 30 тыс. т в год. С ростом выращивания льна увеличилось и производство масла: в 2022 году его вывезли уже 36 тыс. т», — сказал Мальцев «Агроэкспорту».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в конце прошлого года говорил «Агроинвестору», что производство масличного льна как культуры, которая многие годы была нишевой, стало приобретать более значимый характер. «Плюс в том, что экспортные ограничения в этой отрасли минимальные. В России почти нет переработки масличного льна, нет культуры потребления продуктов из него», — объяснял он. При этом масличный лен имеет большой спрос на мировых рынках, что и обеспечило резкий рост производства этой агрокультуры, а также расширение ее посевов, в первую очередь в Сибири.



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