ИКАР: урожай масличных в этом году может составить 27,5 млн тонн

Краш-маржа переработчиков к началу июля превышала 20% Pixabay

Урожай масличных в этом году может составить 27,5 млн т против почти 29,1 млн т в 2022-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа». В конце июня он оценивал потенциал валового сбора на уровне 28 млн т. При этом мощности по переработке масличных составляют около 31 млн т, однако благодаря высоким переходящим запасам (2-2,5 млн т) их потребности будут обеспечены. Так что, по словам Рылько, переработчики будут в комфортной зоне, если в оставшиеся месяцы вегетации и уборки масличных не повлияют погодные факторы. «Следует также учитывать, что в сезоне-2022/23 уборка подсолнечника и льна продолжалась до весны включительно, что сказалось на количестве и качестве урожая. Будем надеяться, что в текущем сезоне этого не случится», — добавил Рылько.



Валовые сборы масличных снизятся в результате первого за долгое время сокращения посевов до 17,6-18 млн га, пояснил Рылько. В прошлом году масличные занимали 18,6 млн га. В том числе, площади под подсолнечником, по оценке ИКАР, в этом году могли уменьшиться с более чем 10 млн га до 9,6-9,8 млн га, под рапсом — с 2,34 млн га до 2,25 млн га, под масличным льном — с почти 2,1 млн га до 1,55-1,6 млн га. При этом соя заняла 3,55 млн га против 3,47 млн га в прошлом году.



Урожай подсолнечника в этом году ИКАР прогнозирует на уровне 15,7 млн т (около 16,4 млн т в прошлом году), запасы по итогам сезона-2022/23 — в 1,5 млн т. Объем переработки в новом сезоне может превысить 16,1 млн т. «Внутренняя переработка может получить рекордные объемы подсолнечника», — подчеркнул Рылько. В целом баланс рынка подсолнечника в новом сезоне ИКАР оценивает как комфортный для отрасли, по его итогам запасы могут сократиться до 400 тыс. т.



Производство подсолнечного масла в текущем сезоне оценивается на уровне 6,4 млн т, в новом сезоне оно может приблизиться к 7 млн т. Экспорт из России в сезоне-2022/23 может составить рекордные 4 млн т, в 2023/24 — увеличиться до 4,7 млн т, прогнозирует ИКАР. При этом Рылько обратил внимание на довольно серьезный дисконт на подсолнечное масло по сравнению с соевым и пальмовым. Тем не менее, краш-маржа переработчиков подсолнечника, согласно презентации ИКАР, к началу июля превышала 20%, рентабельность переработки приближалась к 15%. «В первой половине сезона маржа была близка к рекордной, потом постепенно снижалась, но все равно, с нашей точки зрения, переработчики чувствуют себя достаточно комфортно. Стоимость масла в последние недели стала повышаться, плюс сказалось падение курса рубля, так что возобновился рост цен на внутреннем рынке», — отметил Рылько.

Валовой сбор сои в этом году, по прогнозу ИКАР, может составить около 5,9 млн т (около 6 млн т в 2022-м), при этом ее совокупное предложение благодаря переходящим запасам ИКАР оценивает более чем в 8 млн т. Внутренняя переработка в новом сезоне может достигнуть 6,1 млн т. Прогноз экспорта сои в сезоне-2023/24 — 1,2 млн т, следует из презентации. По итогам нового сезона запасы снизятся до комфортных 210 тыс. т.



Урожай рапса в этом году прогнозируется на уровне 4,17 млн т против 4,5 млн т в 2022-м. Ранее ИКАР оценивал потенциал валового сбора агрокультуры в 4,2-4,4 млн т, при этом, как следует из презентации, не исключено дальнейшее снижение прогноза: сказывается сокращение посевов, а также жара на Урале и в Сибири. Несмотря на ожидаемое уменьшение сбора рапса, его переработка в сезоне-2023/24 может оказаться почти на 100 тыс. т больше, чем в 2022/23-м и составить около 3,4 млн т.



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