Минсельхоз США прогнозирует рост производства и экспорта подсолнечного масла из России

В текущем сезоне темпы отгрузок все еще отстают от необходимых с учетом высокого урожая Pixabay

По прогнозу Минсельхоза США, в сезоне-2023/24 производство подсолнечника в России составит 16,5 млн т (16,25 млн т в сезоне-2022/23), масла — 6,36 млн т (6,3 млн т), его экспорт — 4,1 млн т (3,95 млн т). Поставки шрота на внешние рынки в новом сезоне ожидаются на уровне 2,4 млн т (2,25 млн т). Переходящие запасы подсолнечника — 977 тыс. т (свыше 1 млн т), внутреннее потребление масла — 2,4 млн т (2,34 млн т), шрота — 3,97 млн т (3,9 млн т). Экспорт всех растительных масел составит 5,99 млн т (как и в сезоне-2022/23).



По прогнозам аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в России в этом году будет не менее 16 млн т, рапса — 4 млн т, сои — 5,7 млн т. Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что, по предварительным прогнозам, в текущем календарном году в России может быть собрано порядка 26 млн т основных масличных культур: около 16 млн т подсолнечника, 6 млн т соевых бобов, а также 4 млн т рапса. В дальнейшем оценки будут корректироваться в зависимости от состояния посевов, погодных условий в регионах и ходе уборочной кампании, добавляет он.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что по прогнозу союза, урожай подсолнечника в этом году будет немного ниже, чем в прошлом — около 15,7 млн т. По его словам, погода уже вносит свои коррективы, и в лидирующей по производству подсолнечника Саратовской области из-за отсутствия осадков ожидается снижение урожая на 400 тыс. т по сравнению с прошлым годом. Производство рапса будет на уровне 4 млн т, а вот урожай сои может увеличиться до 6,5 млн т.



По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, на текущий момент экспорт подсолнечного масла составляет 3,2 млн т, в прошлом году на это время поставки были на 1 млн т меньше. Однако, несмотря на рост отгрузок относительно прошлого сезона, темпы отстают от желаемых: в этом сельхозгоду Россия в идеале должна экспортировать существенно больше 4 млн т, но до конца сезона осталось полтора месяца, и такие объемы вывезти не удастся. Эксперт оценивает поставки масла в этом сезоне в 3,8 млн т (с санкционными странами), переходящие запасы — в 1,1-1,2 млн т. «Что касается экспортных отгрузок, то в первом полугодии Россия реализовала на внешние рынки свыше 3,25 млн т растительных масел (плюс 33% к январю-июню 2022-го), в том числе 2,1 млн т подсолнечного (плюс 21%), 307 тыс. т соевого (плюс 8%) и 839 тыс. т рапсового масла (+97%)», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, основные объемы шли в Китай, Турцию, Индию, Иран, Египет и Алжир.



По данным Масложирового союза, объемы экспорта готовой продукции за первое полугодие 2023-го выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и на конец июня составили почти 5,4 млн т, объем вывоза подсолнечного масла за то же время увеличился на 20% и достиг отметки в 2,1 млн т. При этом спрос на подсолнечное масло на мировом рынке остается стабильным, а из-за значительного снижение его стоимости за последний год некоторые страны-импортеры стали закупать его в большем объеме, чем раньше, заменяя им пальмовое.



Лозовой также рассказал, что в разрезе масличных культур в первом полугодии отмечается рост экспорта на 51% — до 2,2 млн т, продолжает он. Более чем вдвое выросла реализация рапса — до 555 тыс. т. На 43% увеличились отгрузки льна — до 783 тыс. т. Экспорт сои прибавил 40% — до 590 тыс. т. Также он отмечает, что на внешних рынках фиксируется повышение спроса на отечественный сафлор: за шесть месяцев поставки за рубеж выросли на 90% до 113 тыс. т. В то же время реализация подсолнечника сохраняет нисходящую динамику и с начала года его поставки снизились более чем на 10% — до 146 тыс. т.



В прошлую пятницу тонна подсолнечного масла стоила $815 (FOB Черное море), сейчас — $835. «Рублевые цены сейчас, конечно же, находятся на подъеме. Но в основном не из-за цен FOB, которые восстанавливаются — в июне было $740/т, а в большей степени благодаря ослаблению рубля. Пошлина на экспорт подсолнечного масла пока нулевая, но нельзя исключать, что при высокой цене на масло и слабом рубле она может вырасти», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По словам Мальцева, на сегодняшний день экспортные цены на подсолнечное масло восстанавливаются, сейчас они находятся в диапазоне $800-850/т (FOB Черное море), но насколько долгосрочным будет рост — предсказать сложно.



Подсолнечник в целом самый чувствительный в масличном комплексе и зависит от геополитики, других масличных, отмечает Петриченко. В дальнейшем цены на продукты его переработки будут зависеть от «зерновой сделки». «По логике мы должны из нее выйти. Это будет положительно для цен на зерновые и подсолнечное масло», — добавляет Петриченко. По его словам, всегда сложно прогнозировать цены на конец или начало сезона, а сейчас — тем более.



Тут свою роль играет и восстановление цен на сою, так как в июльском прогнозе американских аналитиков объем ее производства в США снижен со 122,7 млн т до 117 млн т. Американские цены наличного рынка на соевые бобы в начале июня составляли $510/т (FOB Мексиканский залив), в прошлую пятницу — $570/т, сейчас — $583, и сегодня, по ожиданиям Петриченко, цены могут еще немного подрасти.



Лозовой также говорит, что цены на российское подсолнечное масло на FOB в последние недели укрепились и уже приблизились к отметке в $850/т. Рынок оттолкнулся от «ценового дна» в $700-750, экспортная активность растет и предпосылки для дальнейшего повышения котировок сохраняются, добавляет он. «В июле-августе мы ожидаем высокие объемы отгрузок отечественного масла на фоне активного спроса со стороны ключевых стран-импортеров — за счет этого Россия сможет частично реализовать скопившиеся высокие остатки готовой продукции на внутреннем рынке», — считает эксперт.



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