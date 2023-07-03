Урожай масличных может сократиться

Мощности по переработке масличных продолжают расширяться unsplash.com

В этом году урожай масличных может составить 28 млн т против почти 29,1 млн т в 2022-м. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе Годового собрания Национального союза свиноводов. Вместе с тем, возможен новый рекорд по сое — 6,2 млн т (около 6 млн т в прошлом году, согласно Росстату) — за счет расширения ее посевов. Сбор подсолнечника ИКАР ожидает на уровне 15,7 млн т (почти 16,4 млн т в 2022-м), рапса — 4,2-4,4 млн т (4,5 млн т).



Однако, поскольку переходящие запасы масличных по итогам сезона-2022/23 ИКАР оценивает более чем в 3 млн т, включая около 2 млн т подсолнечника, ожидаемое сокращение производства, по словам Рылько, выглядит позитивно для рынка. При этом рекордные переходящие запасы как раз стали одной из причин сокращения посевов масличных под урожай 2023 года до 17,8 млн га (18,7 млн га в прошлом году), пояснил он. Исключение — соя, площади которой, по оценке ИКАР, увеличатся с 3,5 млн га до 3,6 млн га.



В значительной степени расширение посевов сои связано с тем, что аграрии видят взрывной рост перерабатывающих мощностей в Центре страны и потенциал увеличения спроса на агрокультуру, отметил Рылько. В целом, по расчетам ИКАР, в перспективе четырех-пяти лет совокупный прирост мощностей по переработке масличных может составить 2-5 млн т, что потребует прибавки посевов на 0,5-1,5 млн га.



По итогам сезона-2023/24, несмотря на снижение урожая и рост переработки подсолнечника на 1,4 млн т почти до 15,9 млн т, а также увеличение экспорта с 320 тыс. т до 480 тыс. т, его конечные запасы превысят 1 млн т, что все равно много, следует из презентации Рылько. Запасы сои могут составить более 800 тыс. т при переработке на уровне 5,9 млн т (5,6 млн т в сезоне-2022/23) и экспорте 1,1 млн т (чуть более 1 млн т). Импорт сои в новом сезоне может снизиться до 1,3 млн т с 1,48 млн т в 2022/23-м. При этом, как говорится в презентации, объемы переработки сои могут выше при плохом урожае рапса.



В середине июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что в ближайшее время российские перерабатывающие мощности по масличным достигнут примерно 30 млн т. «При этом производство сырья у нас пока несколько ниже, особенно его не хватает в центральной России. Поэтому будем продолжать работу по наращиванию сырьевой базы и развитию собственной переработки», — отмечал он. Патрушев также подчеркнул, что необходимо снижать долю поставок на внешние рынки сырья, поэтому пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до полной загрузки перерабатывающих предприятий.



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