Покупателем племзавода «Комсомольца» может стать структура «Иррико»

На середину 2022 года у «Комсомольца» было 188 тысяч гектаров сельхозземель Pixabay

ООО «АПК», связанное с бывшим сенатором Глебом Фетисовым, получило предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 100% АО «Племенной завод "Комсомолец"» в Забайкальском крае. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, сделка находится на заключительной стадии, ее сумма неизвестна. По его словам, оценка актива учитывает преимущественно долговую нагрузку. Согласно бухгалтерской отчетности, на конец 2022 года долгосрочные и краткосрочные обязательства «Комсомольца» превышали 2,2 млрд руб. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 14,9% до 586,45 млн руб., чистый убыток составил 104,82 млн руб.



В отчетности «Комсомольца» говорится, что в 2022 году сложные погодные условия привели к переносу уборочной кампании и нарушениям отгрузок покупателям. Бизнес также осложнили повышенные пошлины на экспорт рапса и рост себестоимости производства из-за западных санкций. Об этом «Агроинвестору» ранее говорил председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» Валерий Нагель. Он рассказывал, что у предприятия есть проблемы со средствами для проведения посевной кампании. На этом фоне он допускал сокращение посевов пшеницы сразу на 90%. Нагель объяснял, что в прошлом сезоне был получен большой убыток, что добавило проблем.



На середину 2022 года «Комсомолец» управлял 188 тыс. га сельхозземель и занимал 30-е место в России в рейтинге BEFL. Компания выращивает масличные и зерновые в Забайкалье, в том числе на экспорт в Китай. На конец 2022 года по 50% акций владели Константин и Валерий Нагели. В марте этого года Константин Нагель скончался, а в мае стало известно, что «Комсомолец» может быть продан. Ходатайство в ФАС о покупке актива подавала структура крупного производителя растительных масел — ГК «Юг Руси».



АПК принадлежит ООО «Иррико», которым владеет ЗПИФ «Сигнет — инвестиции 1» под управлением «Сигнет Капитала». Эта компания принадлежит Павлу Полухину, гендиректору консорциума «Губернский», бенефициаром которого считается Глеб Фетисов. «Иррико» владеет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и ставропольской ГК «Иррико», их общий земельный банк превышает 40 тыс. га.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что бизнес «Комсомольца» достаточно сильно пострадал из-за ограничений на экспорт рапса и ряда внешних обстоятельств (погода, санкции). К тому же сказалась смерть одного из совладельцев «Комсомольца», так что перспективы компании в ближайшей перспективе она оценила как «достаточно грустные».



По ее словам, актив ценен не только огромным земельным банком, но и близостью к Китаю — крупнейшему рынку продовольствия. «Есть мнение, что “Юг Руси” не смог бы качественно управлять “Комсомольцем” из-за большого расстояния от своих основных активов, а Фетисов работал в крупнейшей компании Красноярского края, был депутатом местного Заксобрания, — отметила Корягина. — Но гораздо важнее в этой сделке наличие компетенций и связей Фетисова в Китае — ведь это основной потенциальный покупатель продукции “Комсомольца”». Среди активов Фетисова — инвестиционный банк и управляющая компания, зарегистрированные и работающие в Китае. Их специализация — инвестиции в пищевую промышленность и ритейл, добавила Корягина.



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