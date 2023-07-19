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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Масложировой союз: отрасли необходимо удержать объемы производства сырья

Рынок наблюдает серьезный отскок после прошлогоднего роста цен на масло

| Агроинвестор |

В этом году валовой сбор основных масличных может составить около 26 млн тонн
В этом году валовой сбор основных масличных может составить около 26 млн тонн

Сегодня главной задачей для масложировой отрасли является сохранение объемов производства сырьевой базы, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, пишет OleoScope. Он отметил, что, несмотря на большие переходящие остатки, в этом году объемы производства масличных культур сохраняются, что является позитивным сигналом. 

Однако, по его мнению, необходимо работать над ошибками и увеличивать поддержку экспорта готовой продукции, так как более 2/3 от общего объема произведенного товара масложировой группы вывозятся за рубеж. Также нужно компенсировать глобальный дисконт, чтобы удержать внешние рынки и обеспечить приемлемую маржинальность для сельхозпроизводителей, уверен Мальцев.

Рынок сейчас наблюдает серьезный отскок после роста цен на подсолнечное масло весной 2022 года до пиковых значений, продолжает он. Мировые цены на масло рухнули, добавляется демпинг со стороны Украины. В последнее время появилась информация о возможном сокращении государственной поддержки и «мифических цифрах» маржинальности переработчиков, которые не подтверждаются расчетами, отметил он. Мальцев считает, что главная задача сейчас — сохранить позиции, достигнутые в 2022 году.

Глава союза напомнил, что масложировая отрасль является сервисом для сельхозпроизводителей, предоставляющим услуги по переработке и продаже продукции с добавленной стоимостью на внешние рынки. Переработчики получают лишь единицы процентов маржи, основная маржа скапливается у сельхозпроизводителей. Без государственной поддержки экспорта фермеры не смогут получить хорошую маржинальность, а бюджет не получит дополнительных налоговых поступлений, уверен Мальцев.

По прогнозу Минсельхоза США, в сезоне-2023/24 производство подсолнечника в России составит 16,5 млн т (16,25 млн т в сезоне-2022/23), масла — 6,36 млн т (6,3 млн т), его экспорт — 4,1 млн т (3,95 млн т). Поставки шрота на внешние рынки в новом сезоне ожидаются на уровне 2,4 млн т (2,25 млн т). 

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в России в этом году составит не менее 16 млн т, рапса — 4 млн т, сои — 5,7 млн т. Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой ранее говорил «», что, по предварительным прогнозам, в текущем календарном году в России может быть собрано порядка 26 млн т основных масличных культур: около 16 млн т подсолнечника, 6 млн т соевых бобов, а также 4 млн т рапса. Масложировой союз ожидает, что урожай подсолнечника в этом году будет немного ниже, чем в прошлом — около 15,7 млн т. Производство рапса прогнозируется на уровне 4 млн т, сои — 6,5 млн т.

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