разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна

Близкие к рекордным показатели ожидаются на Юге России

| Агроинвестор |

К 28 июня в стране собрано примерно 2 млн тонн зерна
К 28 июня в стране собрано примерно 2 млн тонн зерна

Прогнозы по урожаю в России остаются неизменными, несмотря на засуху в Северно-Кавказском федеральном округе и ливневые дожди в нескольких регионах страны. Об этом сообщил замглавы Минсельхоза Андрей Разин на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, в целом на данный момент ситуация достаточно стабильная.

В середине апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. По его словам, это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки зарубежным партнерам в необходимых заявленных объемах.

В ответ на вопрос о влиянии сильной засухи, которая наблюдалась в некоторых регионах Сибири, на урожай текущего года, Разин отметил, что «мы действительно столкнулись с определенными трудностями. Однако мы видим, что дожди постепенно идут и наши поля насыщаются влагой». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба ведомства сообщил, что к 28 июня собрано примерно 2 млн т зерна, уборочная кампания ведется в шести регионах Юга и Северного Кавказа.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко сказал «», что сейчас уборка идет в Крыму, Ставрополье и на Кубани. «Юг в этом году покажет весьма хорошие результаты по урожаю, близкие к прошлогоднему рекорду. На Ставрополье и в Крыму тоже все идет хорошо, текущие результаты радуют», — отметил эксперт. 

Директор аналитического департамента Елена Тюрина сказала «», что на Ставрополье урожайность в этом году на 10% ниже прошлогодней. «Во-первых, там сейчас ждут дождей, но есть и другая достаточно серьезная проблема — дефицит кадров. Не хватает механизаторов на комбайны. Все это может тоже сказаться на сроках уборки», — считает она. 

По данным портала «Вести.Ставрополье», в регионе обмолотили около 180 тыс. га посевов. Всего зерновые там предстоит убрать на площади 2,3 млн га. В распоряжении аграриев порядка 6,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, в пиковый период жатвы хозяйства намерены привлечь дополнительные мощности. На Кубани в 2023 году посевы озимых составляют 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы. Урожай зерновых прогнозируется на уровне не менее 12,4 млн т, ранее сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев.  

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны