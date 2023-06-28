Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна

К 28 июня в стране собрано примерно 2 млн тонн зерна Д. Гришкин

Прогнозы по урожаю в России остаются неизменными, несмотря на засуху в Северно-Кавказском федеральном округе и ливневые дожди в нескольких регионах страны. Об этом сообщил замглавы Минсельхоза Андрей Разин на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, в целом на данный момент ситуация достаточно стабильная.



В середине апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. По его словам, это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки зарубежным партнерам в необходимых заявленных объемах.



В ответ на вопрос о влиянии сильной засухи, которая наблюдалась в некоторых регионах Сибири, на урожай текущего года, Разин отметил, что «мы действительно столкнулись с определенными трудностями. Однако мы видим, что дожди постепенно идут и наши поля насыщаются влагой». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба ведомства сообщил, что к 28 июня собрано примерно 2 млн т зерна, уборочная кампания ведется в шести регионах Юга и Северного Кавказа.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что сейчас уборка идет в Крыму, Ставрополье и на Кубани. «Юг в этом году покажет весьма хорошие результаты по урожаю, близкие к прошлогоднему рекорду. На Ставрополье и в Крыму тоже все идет хорошо, текущие результаты радуют», — отметил эксперт.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что на Ставрополье урожайность в этом году на 10% ниже прошлогодней. «Во-первых, там сейчас ждут дождей, но есть и другая достаточно серьезная проблема — дефицит кадров. Не хватает механизаторов на комбайны. Все это может тоже сказаться на сроках уборки», — считает она.



По данным портала «Вести.Ставрополье», в регионе обмолотили около 180 тыс. га посевов. Всего зерновые там предстоит убрать на площади 2,3 млн га. В распоряжении аграриев порядка 6,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, в пиковый период жатвы хозяйства намерены привлечь дополнительные мощности. На Кубани в 2023 году посевы озимых составляют 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы. Урожай зерновых прогнозируется на уровне не менее 12,4 млн т, ранее сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев.



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