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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В России собраны первые 1,5 млн тонн зерна

Погода вносит коррективы в ход уборочной кампании

| Агроинвестор |

Сельхозпроизводители говорят, что проблем с техникой для уборки и перевозки урожая нет
Сельхозпроизводители говорят, что проблем с техникой для уборки и перевозки урожая нет

Уборка озимых набирает обороты: аграрии обмолотили более 350 тыс. га полей, собрано 1,5 млн т зерна, сообщил . В прошлом году на эту дату было намолочено 875 тыс. т. «» спросил участников рынка, как у них идет уборочная кампания или подготовка к ней.

В НПО «Нива» (Краснодарский край) сбор урожая традиционно стартует в начале июля. Когда она начнется в этом году, гендиректор компании Иван Молчанов сказать затрудняется. «Погода у нас сейчас неустойчивая», — пояснил он, добавив, что техника на предприятии почти полностью готова к уборочной кампании.

Предприятия группы хозяйств «» расположены в Южном и Центральном федеральных округах. В первом уборка началась несколько дней назад, на предприятиях ЦФО она обычно стартует во второй половине июля, говорит гендиректор компании Павел Царев. «Сроки уборки в Краснодарском крае немного сместились на более поздние в связи с неблагоприятными погодными условиями — шли дожди, в ЦФО пока ожидаем, что начнем убирать в обычные сроки, — рассказывает он. — Погода в этом году несколько отличается от среднегодовых трендов. В Краснодарском крае наблюдаем превышение среднегодовых значений по количеству осадков, а вот в части регионов ЦФО, наоборот, есть нехватка влаги. Пока в Краснодарском крае погода благосклонна, но в течение периода уборки ситуация может измениться, поэтому здесь сложно давать прогнозы».

Обеспеченность и готовность сельхозтехники к уборке в «АгроГарде» 100%-ная. «Мы всегда уделяем большое внимание подготовке техники к уборке, чтобы в максимально возможной степени снизить риски возникновения ее поломок и простоев. Поэтому на сегодняшний день никаких проблем не испытываем», — комментирует Царев.

Агрохолдинг «Степь» приступил к уборке озимых зерновых, первыми уборочную кампанию начали хозяйства Ставропольского кластера. Следующими обмолот озимых начнут в Краснодарском крае и Ростовской области, сроки соответствуют плановым. Завершить уборку озимой пшеницы планируется в течение двух-трех недель. Для этого будет задействовано более 2 тыс. единиц техники — комбайнов и грузовых автомобилей.

«Погодные условия способствовали накоплению достаточного количества влаги в почве в регионах присутствия агрохолдинга. Это позволяет рассчитывать на валовой сбор не ниже плановых показателей, — отмечает гендиректор «Степи» Андрей Недужко. — По итогам прошлого года общий урожай сельхозкультур стал рекордным для компании и составил 2 млн т, из которых 1,1 млн т пришлось на пшеницу».

Хозяйство «Флагман» расположено в северо-восточной части Краснодарского края, уборка озимого ячменя здесь начнется на днях, озимой пшеницы — 6-8 июля. «В целом в нашем районе, как и во многих других на Кубани, в этом году большое количество влаги. За июнь получили двухмесячную норму осадков. С одной стороны, это положительно сказывается на потенциале урожайности, то есть, урожай должен быть хорошим, — рассуждает руководитель компании Сергей Зарудко. — С другой стороны, слишком высокая влажность может стать причиной возникновения некоторых болезней зерновых. В этом году мы активно боролись с болезнями, больше всего боимся фузариоза колоса. Пока в своем хозяйстве я таких проблем не увидел, так как мы своевременно обрабатывали посевы, однако некоторые наши коллеги жалуются, что в связи с аномальными дождями, особенно в предгорье Кубани, а также в Адыгее, посевы пострадали от болезней. Более того, из-за ливней на упомянутых территориях невозможно было зайти с техникой в поля, в итоге сельхозпроизводители не могли ни посеять пропашные культуры — подсолнечник, кукурузу — ни ухаживать за пшеницей». По словам Зарудко, в целом предприятие ожидает неплохой урожай, вопрос в том, какого он будет качества.

«Прогресс Агро» (Краснодарский край) приступил к уборке ячменя с 16 июня. Уборка началась в привычные агрономические сроки, кроме того, к этому времени прекратились затяжные дожди, зерно подсохло и еще налилось, делится гендиректор компании Леонид Рагозин. Основной объем собранного ячменя пойдет на корм на животноводческих комплексах компании. «По итогам уборки ячменя в 2022-м его урожайность составила 74 ц/га, в этом году, по предварительным подсчетам, несколько меньше. Это произошло, прежде всего, из-за сложных погодных условий во время вегетации агрокультуры, и все профилактические работы не выправили ситуацию, — рассказал Рагозин. — Сейчас в центре Кубани, где расположены основные посевы компании, установилась сухая погода, причем идет нарастание температуры. Это дает возможность сосредоточиться только на жатве».

Что касается обеспечения сельхозтехникой и автомобилями для перевозки урожая, то их вполне достаточно, продолжает Рагозин. «В течение двух последних лет несмотря на сложности мы сумели значительно обновить наш сельскохозяйственный парк, инвестировав более 2 млрд руб. ГСМ также закуплены заранее, их хватит на весь уборочный период. Кроме того, мы организовали круглосуточное дежурство для охраны наших сельхозугодий и производственных площадок, чтобы сохранить будущий хлеб», — добавляет он.

Племхоз «Лазаревское» (Тульская область) в этом году планирует начать уборочную с 25 июля — в обычные для региона сроки. «Погода в этом году позволяет начать уборку вовремя. В целом, если сравнивать с прошлым годом, то погода выдалась достаточно засушливая, что благоприятствует уборке урожая, — оценивает главный агроном предприятия Василий Филиппов. — В нашем хозяйстве проблем с техникой на период уборочной нет, все необходимое закупили в плановом режиме. В частности, точечно приобрели оборудование российских и бразильских поставщиков».

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