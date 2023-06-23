Вывоз пшеницы в этом сезоне может достигнуть 49 млн тонн

Д. Гришкин

Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что Россия может экспортировать 49 млн т пшеницы в текущем сезоне, сообщает поле.рф. Это на 7 млн т больше, чем рекордный результат пятилетней давности. Биржевой рынок пшеницы активно укреплялся в связи со значительным ухудшением состояния посевов яровой пшеницы, кукурузы и сои в США. Также сыграло свою роль заявление России об отсутствии заинтересованности в продлении «зерновой сделки» после ее окончания в середине июля.



По данным аналитиков, экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в июле выросли до $233 за тонну FOB, в то время как цена на американскую пшеницу укрепилась до $290 за тонну, а на французскую — до $272 за тонну.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что на данный момент экспортировано около 47 млн т пшеницы без учета продуктов переработки. Всего зерна вывезено около 59 млн т. Пшеницы по итогам сезона будет экспортировано около 48 млн т не считая нелегитимного вывоза в Казахстан, а также продуктов переработки, рассказал эксперт. Всего зерна планируется экспортировать около 60 млн т. По его словам, экспортные цены на пшеницу находятся в районе примерно $230 за тонну. Их дальнейшая динамика зависит от погодных условий и качества зерна в мире.



Урожай пшеницы в Аргентине в сезоне-2023/24 прогнозируется на уровне 16,2 млн т, экспорт — 9,5 млн т. Представители мукомольной индустрии Индии оценивают урожай пшеницы в 2023 году на 10% ниже официальной оценки в 112,7 млн т что может привести к импорту пшеницы для внутреннего потребления. В США состояние посевов яровой пшеницы, кукурузы и сои значительно ухудшилось, отметили эксперты.



Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах продолжают расти уже третью неделю подряд и достигли отметки 14,7-15 тыс. руб. за тонну без НДС, что на 300 руб. выше, чем на прошлой неделе. Цены на малой воде также выросли и составляют 13,3 тыс. руб. за тонну, что на 100 руб. больше, чем на прошлой неделе. В прошлом году цены были выше и составляли 15 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 14,4 тыс. руб. на малой.



Внутренний рынок пшеницы также продолжает укрепляться, особенно на фоне роста цен экспортеров. Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% (EXW элеватор) также выросли. На Юге — до 12,4-12,6 тыс. руб. за тонну (+550 руб), в Центре — до 9,6-10,2 тыс. руб. за тонну (+700 руб.), в Поволжье — до 9,9-10,5 тыс. руб. за тонну (+350 руб.), в Сибири — до 9,2-11 тыс. руб. за тонну (+350 руб.).



Аналитики «Русагротранса» прогнозируют сухую погоду на Юге в ближайшую неделю, что благоприятно для уборочных работ. Однако на следующей неделе в Краснодарском и Ставропольском краях ожидаются дожди. В Центре, Поволжье, на Урале и в Сибири в ближайшие две недели тоже ожидаются осадки, которые пополнят влагозапасы.



По данным Минсельхоза, размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина из России с 28 июня по 4 июля 2023 года включительно понижается до 2,4 тыс. против действующей сейчас ставки в размере 2,6 тыс. руб. за тонну. Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке, пошлина на кукурузу будет понижена до 937,8 руб. против 1,1 тыс. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $244,4 за тонну, на ячмень — $177,9 за тонну, на кукурузу — $204,9 за тонну.



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