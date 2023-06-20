Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерна

В 2023 году размер тарифной квоты составляет 25,5 млн тонн зерна Pixabay

Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерновых, который позволяет экспортерам добровольно отказываться от тарифных квот или их части. Это объясняется желанием не допустить сокращения вывоза зерна, так как планы отгрузок на следующий сезон составляют 60 млн т. В 2023 году размер тарифной квоты составляет 25,5 млн т.



В этом году экспортеры могут отказываться от выделенных им ранее квот в течение пяти рабочих дней с даты публикации постановления от 15 июня. В дальнейшем заявления будут приниматься с 1 по 20 апреля. При этом со следующего сезона к экспортерам, которые не выберут квоту, может быть применен понижающий коэффициент при следующем распределении квоты на поставки. Поэтому тем участникам рынка, которые понимают, что рискуют не успеть вывезти заявленные объемы, важно иметь возможность отказаться от части квоты.



Согласно документу, в этом году освободившийся после «отказов» объем квот будет распределен между другими экспортерами до 30 июня. С 2024 года тарифная квота будет делиться на «основную» и «дополнительную» части. Объем первой будет распределяться по историческому принципу, а дополнительный объем будет состоять из трех частей: объема, который «высвободится» после применения понижающего коэффициента, части, сформированной из «отказов», и 10% от общего объема тарифной квоты. Эта часть будет распределяться с 15 февраля по 30 июня, когда определятся запасы и фактические отгрузки. На дополнительные объемы квот могут претендовать только экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты.



На прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе Петербургского международного экономического форума говорил, что новый механизм распределения зерновых квот необходим для оптимизации квотирования экспорта и максимального освоения объемов квот. «Мы совместно с Минпромторгом будем оценивать незалицензированный остаток основной части квоты каждого экспортера на момент подачи заявления, и, исходя из этого остатка и объема, указанного в экспортном контракте, будет распределяться дополнительная часть в соответствии с рассчитанной потребностью», — приводит слова Патрушева ТАСС. Он отмечал, что разработанный механизм поможет существенно увеличить степень выборки тарифных квот, поощряя наиболее активных экспортеров, и не позволит менее активным неэффективно распоряжаться распределенными объемами.



Изменения, внесенные в механизм квотирования, направлены на сохранение баланса зернового рынка и решение проблемы затоваривания, что в конечном итоге отражается и на внутренней цене, сказала «Агроинвестору» начальник Южного филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Оксана Щербина. «Закрепленная в постановлении возможность отказаться от заявленной квоты ближе к окончанию сезона — это мера, которая существенно улучшает положение тех, кто адаптировался к новым реалиям и может вывозить больше других участников, работать активно вплоть до конца сезона, не ограничиваясь выделенной ранее квотой», — отметила она.



Минсельхоз пытается сделать механизм квотирования более гибким, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако, по его словам, в целом квотирование экспорта зерна — контрпродуктивная мера. «Минсельхоз хочет любыми способами сделать эту меру рабочей, хотя она вообще не нужна рынку. В России в этом году очень высокие переходящие запасы, также ожидается достаточно большой объем урожая. Зачем при таком раскладе ограничивать движение экспорта?», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По его словам, ограничения приводят к еще большим проблемам: дополнительному росту запасов и давлению на цены. Петриченко отметил, что если экспортер не выберет квоту или не откажется от ее части, его могут ждать неприятные последствия. «Это искусственно придуманные наказательные или поощрительные инструменты, в зависимости от того, была ли выбрана квота. Все это приводит к дополнительным сложностям в работе экспортеров», — говорит он.



Квота на экспорт зерновых действует с 15 февраля до 30 июня. В этом году Минсельхоз распределил ее между 203 компаниями. Самая большая квота у ТД «Риф» — 4,9 млн т. В прошлом году она была на уровне 2,28 млн т зерна, включая 1,6 млн т пшеницы. Компании «Грейн гейтс» выделена квота в 3,24 млн т, компании «Астон» - 2,7 млн т (около 1 млн т зерна в прошлом году), «Витерра Рус» - 2,1 млн т (934 тыс. т). На долю «ОЗК трейдинг» пришлось 1,1 млн т (550 тыс. т).



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