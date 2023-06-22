разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«СовЭкон» понизил прогноз сбора зерна в России

Причиной стали ухудшение условий сева яровой пшеницы и быстрое сокращение запасов влаги в почве

| Агроинвестор |

Прогнозируемый урожай все еще на 5% превышает среднее значение за пять лет
Прогнозируемый урожай все еще на 5% превышает среднее значение за пять лет

Аналитический центр «» понизил прогноз сбора зерна в России в этом году на 2,3 млн т до 134 млн т. В том числе урожай пшеницы оценивается в 86,8 млн т вместо предыдущих 88 млн т, ячменя — в 19,9 млн т (20,8 млн т), кукурузы — в 14,6 млн т (14,8 млн т). Об этом говорится в материалах центра. Причиной снижения прогноза стали ухудшение условий сева яровой пшеницы в крупных регионах ее выращивания, а также быстрое сокращение запасов влаги в почве. 

Несмотря на улучшение потенциала сбора зерна на Юге России, где условия для выращивания аналогичны 2022 году, его качество может пострадать из-за обильных несвоевременных осадков. За последний месяц доля осадков в трех регионах составила 20-60% от нормы. Уровень влагозапасов в верхнем и среднем слоях почвы значительно отстает от средних показателей, отметили аналитики. 

На основе спутниковых и метеорологических данных «» оценивает состояние растений в трех макрорегионах как ниже среднего. На этом фоне вероятно снижение урожайности. Поволжье — третий в России макрорегион по объему производства пшеницы, в 2022 году там было собрано 22,5 млн т пшеницы или 22% от общего валового сбора в стране в 104,2 млн т. На Урале и в Сибири было произведено 4,6 млн т и 11,2 млн т соответственно. 

Несмотря на снижение оценки, прогнозируемый урожай все еще на 5% превышает среднее значение за пять лет на фоне хорошего состояния посевов на Юге и в Центре. «» оценивает, что валовой сбор пшеницы там в 37,5 млн т и 18,7 млн т соответственно. «Ухудшение видов на новый урожай принципиально не поменяет ситуацию на рынке. На фоне рекордных переходящих запасов предложение пшеницы в новом сезоне останется высоким, в связи с чем новый урожай станет дополнительным источником давления на внутренний рынок», — считают аналитики центра. 

Аналитический центр «» ранее увеличил прогноз производства пшеницы в 2023 году с 84,1 млн т до 85,6 млн т, в первую очередь за счет яровой пшеницы и повышения урожайности в южных регионах. Валовой сбор зерна может составить около 134,6 млн т против прошлой оценки в 129,8 млн т, в том числе за счет корректировки прогнозов сбора ячменя с 18,7 млн т до 19,5 млн т и кукурузы — с 14,2 млн т до 16 млн т на фоне увеличения площади сева этих культур и урожайности в ряде регионов. 

Площадь сева яровой пшеницы оценивается в 13,8 млн га, что является самым высоким показателем с 2011 года. Однако ее урожайность обычно вдвое меньше урожайности озимой и может снизиться из-за высоких температур в Сибири и на Урале на фоне недостатка осадков. Экспортный потенциал при таком валовом сборе может составить порядка 55,7 млн т зерна против 59,8 млн т в сезоне-2022/23, включая 45 млн т пшеницы против 48,3 млн т.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице «ВКонтакте» ранее сообщал, что в регионе стартовала уборка зерновых. Кубанские аграрии к тому моменту намолотили 16 тыс. т озимого ячменя. Урожай ожидается на уровне не ниже прошлогоднего. Также уборочная стартовала в Крыму, сообщала пресс-служба Минсельхоза края. В этом году крымские аграрии планируют собрать урожай зерновых, зернобобовых и технических культур с площади больше 700 тыс. га. Первыми в стране уборочную кампанию начали аграрии Хасавюртовского района Дагестана. 

Гендиректор «Прогресс Агро» (Краснодарский край) Леонид Рагозин сказал «», что в ближайшее время компания готова начать уборочную кампанию. «Многое зависит от погодных условий. Важно вовремя начать уборочные работы и успеть провести их в агрономические сроки», — отметил Рагозин. В первую очередь хозяйства компании приступят к уборке озимых культур. Ими в этом году занято 40 тыс. га, в том числе — 37,5 тыс. га пшеницы и 2,5 тыс. га ячменя. В 2022 году валовой сбор озимых зерновых культур в компании составил 287 тыс. т.

По прогнозу Минсельхоза, в 2023 году урожай зерна в России ожидается в размере 123 млн т, из них пшеницы — 78 млн т.  Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью ТАСС говорила, что сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн т в случае благоприятных погодных условий. По ее словам, для этого есть достаточный фонд земель сельхозназначения для выращивания зерновых и необходимое количество водных ресурсов. Также в России создан достаточный запас минеральных удобрений. Кроме того, имеет большое значение географическая диверсификация сельского хозяйства. «У нас большая страна, и, если в каких-то регионах неблагоприятные погодные условия, то в других наблюдается комфортная погода и с точки зрения вызревания зерновых, и с точки зрения сбора урожая», — отмечала Абрамченко.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны