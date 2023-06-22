Прогнозируемый урожай все еще на 5% превышает среднее значение за пять лет Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз сбора зерна в России в этом году на 2,3 млн т до 134 млн т. В том числе урожай пшеницы оценивается в 86,8 млн т вместо предыдущих 88 млн т, ячменя — в 19,9 млн т (20,8 млн т), кукурузы — в 14,6 млн т (14,8 млн т). Об этом говорится в материалах центра. Причиной снижения прогноза стали ухудшение условий сева яровой пшеницы в крупных регионах ее выращивания, а также быстрое сокращение запасов влаги в почве.



Несмотря на улучшение потенциала сбора зерна на Юге России, где условия для выращивания аналогичны 2022 году, его качество может пострадать из-за обильных несвоевременных осадков. За последний месяц доля осадков в трех регионах составила 20-60% от нормы. Уровень влагозапасов в верхнем и среднем слоях почвы значительно отстает от средних показателей, отметили аналитики.



На основе спутниковых и метеорологических данных «СовЭкон» оценивает состояние растений в трех макрорегионах как ниже среднего. На этом фоне вероятно снижение урожайности. Поволжье — третий в России макрорегион по объему производства пшеницы, в 2022 году там было собрано 22,5 млн т пшеницы или 22% от общего валового сбора в стране в 104,2 млн т. На Урале и в Сибири было произведено 4,6 млн т и 11,2 млн т соответственно.



Несмотря на снижение оценки, прогнозируемый урожай все еще на 5% превышает среднее значение за пять лет на фоне хорошего состояния посевов на Юге и в Центре. «СовЭкон» оценивает, что валовой сбор пшеницы там в 37,5 млн т и 18,7 млн т соответственно. «Ухудшение видов на новый урожай принципиально не поменяет ситуацию на рынке. На фоне рекордных переходящих запасов предложение пшеницы в новом сезоне останется высоким, в связи с чем новый урожай станет дополнительным источником давления на внутренний рынок», — считают аналитики центра.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее увеличил прогноз производства пшеницы в 2023 году с 84,1 млн т до 85,6 млн т, в первую очередь за счет яровой пшеницы и повышения урожайности в южных регионах. Валовой сбор зерна может составить около 134,6 млн т против прошлой оценки в 129,8 млн т, в том числе за счет корректировки прогнозов сбора ячменя с 18,7 млн т до 19,5 млн т и кукурузы — с 14,2 млн т до 16 млн т на фоне увеличения площади сева этих культур и урожайности в ряде регионов.



Площадь сева яровой пшеницы оценивается в 13,8 млн га, что является самым высоким показателем с 2011 года. Однако ее урожайность обычно вдвое меньше урожайности озимой и может снизиться из-за высоких температур в Сибири и на Урале на фоне недостатка осадков. Экспортный потенциал при таком валовом сборе может составить порядка 55,7 млн т зерна против 59,8 млн т в сезоне-2022/23, включая 45 млн т пшеницы против 48,3 млн т.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице «ВКонтакте» ранее сообщал, что в регионе стартовала уборка зерновых. Кубанские аграрии к тому моменту намолотили 16 тыс. т озимого ячменя. Урожай ожидается на уровне не ниже прошлогоднего. Также уборочная стартовала в Крыму, сообщала пресс-служба Минсельхоза края. В этом году крымские аграрии планируют собрать урожай зерновых, зернобобовых и технических культур с площади больше 700 тыс. га. Первыми в стране уборочную кампанию начали аграрии Хасавюртовского района Дагестана.



Гендиректор «Прогресс Агро» (Краснодарский край) Леонид Рагозин сказал «Агроинвестору», что в ближайшее время компания готова начать уборочную кампанию. «Многое зависит от погодных условий. Важно вовремя начать уборочные работы и успеть провести их в агрономические сроки», — отметил Рагозин. В первую очередь хозяйства компании приступят к уборке озимых культур. Ими в этом году занято 40 тыс. га, в том числе — 37,5 тыс. га пшеницы и 2,5 тыс. га ячменя. В 2022 году валовой сбор озимых зерновых культур в компании составил 287 тыс. т.



По прогнозу Минсельхоза, в 2023 году урожай зерна в России ожидается в размере 123 млн т, из них пшеницы — 78 млн т. Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью ТАСС говорила, что сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн т в случае благоприятных погодных условий. По ее словам, для этого есть достаточный фонд земель сельхозназначения для выращивания зерновых и необходимое количество водных ресурсов. Также в России создан достаточный запас минеральных удобрений. Кроме того, имеет большое значение географическая диверсификация сельского хозяйства. «У нас большая страна, и, если в каких-то регионах неблагоприятные погодные условия, то в других наблюдается комфортная погода и с точки зрения вызревания зерновых, и с точки зрения сбора урожая», — отмечала Абрамченко.



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