«Агросила» рассчитывает на достойный урожай

Посевы ячменя, озимой и яровой пшеницы у «Агросилы» застрахованы «Агросила»

Несмотря на действующий в Татарстане режим ЧС из-за засухи, холдинг «Агросила» прогнозирует, что зерновых нового урожая хватит не только для обеспечения внутренних потребностей компании, но и для продажи. Хотя в период вегетации яровых и озимых на территории присутствия растениеводческих предприятий агрохолдинга выпало критически мало осадков, что, безусловно, скажется на посевах, рассказала «Агроинвестору» гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова.



В этом году «Агросила» сделала пробные посевы пивоваренного ячменя (910 га), чтобы диверсифицировать количество возделываемых сельхозкультур. Также компания посеяла сою (160 га), чтобы в перспективе, возможно, ввести ее в севооборот. А вот посевы обычного ячменя (29,3 тыс. га) в этом году были уменьшены в связи с текущий ситуацией на зерновом рынке. Вместе с тем, расширены площади под рапсом (17 тыс. га), чтобы получить более высокий экономический результат. Также компания продолжает выращивать сахарную свеклу, в том числе по американской технологии Amity: по ней в этом году засеяно 4,5 тыс. га. По словам Барсуковой, эта технология из года в год демонстрирует хороший результат.



Барсукова напоминает, что цены на зерно с осени 2022-го до недавнего момента держались на низких уровнях и только сейчас начали выравниваться в связи с погодными условиями, сложившимися на территории России и под влиянием внешнеэкономической ситуации. Посевы ячменя, озимой и яровой пшеницы у «Агросилы» застрахованы. «Сейчас мы ведем работу со страховыми компаниями для того, чтобы принять решение о наличии страхового случая и определиться с возможностями компенсации убытков», — добавила Барсукова.



Для снижения рисков импортозависимости в период сева и уборки урожая холдинг расширяет мощности подразделения «Агросила-Сервис», которое занимается обслуживанием и ремонтом сельхозтехники компании. В этом году реализованы два достаточно успешных проекта, поделилась Барсукова. Первый — изготовление запчастей для предпосевных культиваторов. «Мы закупаем новое оборудование — станки для производства этих запчастей», — уточнила Барсукова. Второй проект, который был реализован «Агросила-Сервис» - использование 3D-принтеров для изготовления запчастей, которые используются при ремонте сельхозтехники. Продавать запчасти другим компаниям пока не планируется, добавила она.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

