«ПроЗерно»: цены на пшеницу в новом сезоне будут выше

Доходность сельхозпроизводителей сильно зависит от макроэкономических факторов Pixabay

Урожай зерна в этом году составит чуть более 135 млн т. Такой прогноз в ходе Балтийской зерновой ассамблеи «Белые ночи — 2023», организованной аналитической компанией «ПроЗерно» озвучил ее гендиректор Владимир Петриченко. В мероприятии приняли участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозпроизводители из различных регионов России. В ходе ассамблеи они обсудили перспективы нового сельскохозяйственного сезона.



По информации Центра оценки качества зерна, на 30 июня было собрано более 1,5 млн т зерна, включая 306 тыс. т пшеницы, остальной объем пришелся на ячмень. На тот момент подведомственными Россельхознадзору учреждениями было обследовано 103 тыс. т зерна, рассказала директор Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна Анита Милехина. Доля пшеницы 3-го класса в обследованных партиях составила 49%, 4-го класса — 14,3%, 5-го — 37%. В прошлом году, по данным Центра, на упомянутые классы пришлось 27%, 47% и 26% зерна соответственно.



Кроме подведомственных Россельхознадзору учреждений, мониторинг качества зерна также осуществляют сюрвейерские компании. Контроль грузов независимой стороной зачастую является единственным способом гарантировать качество продукции, считает гендиректор компании «ТопФрейм» Евгений Новиков. В своем выступлении он отметил, что по итогам прошлого года доля международных сюрвейерских компаний на нашем рынке снизилась относительно 2021-го, а российских, напротив, выросла. Сама «ТопФрейм» в 2022-м увеличила свою долю в данном сегменте в России до 5,3% с 2,8% в 2021 году.



Иметь четкое представление о качестве реализуемого зерна важно как для торговли им на внутреннем рынке, так и для международных поставок, причем, как подчеркнула в своем докладе гендиректор российского подразделения Agrozan Commodities DMCC Сабина Содикова, трейдерам не нужна пшеница высокого качества. «Нам нужен середнячок — с содержанием протеина 11,5-12,5%», — пояснила она, добавив, что зерно не обязательно должно быть урожая текущего года.



Отгрузки зерна на экспорт в прошлом сезоне, по данным «ПроЗерно», составили 58,2 млн т, а вместе с продуктами переработки, по информации Центра оценки качества зерна, показатель достиг 72,3 млн т — обе эти цифры абсолютно рекордные для России. В новом сезоне экспортный потенциал будет высоким благодаря хорошему прогнозу урожая и беспрецедентно высоким переходящим запасам зерна на конец завершившегося сезона, которые «ПроЗерно» оценивает на уровне почти 27,5 млн т.



Цены на пшеницу в новом сезоне, по прогнозу Владимира Петриченко будут выше, чем в 2022/23-м, однако значительного их роста не предвидится. Высокие переходящие остатки зерна сформировались не только в России, но и в Казахстане: по словам независимого эксперта Евгения Гана, они составляют не менее 2 млн т, а новый урожай в республике, по разным прогнозам, ожидается на уровне 14-16 млн т — выше среднемноголетнего. На стоимость зерно также влияет демпинг со стороны экспортеров Украины, главная задача которых, по словам Содиковой, — как можно быстрее продать свою продукцию и получить за нее «живые деньги».



Что касается масличных, то с начала июля, по словам Петриченко, наблюдается повышение цен на соевые бобы из-за снижения ожиданий от урожая сои в Южном полушарии. В то же время цены на подсолнечное масло снижаются из-за высоких запасов подсолнечника на складах сельхозпроизводителей России. На 1 июля они составляли около 1,3 млн т, отметил в своем докладе Петриченко. Для сравнения, годом ранее показатель был рекордным и составлял 0,99 млн т. При этом урожай агрокультуры в этом году ожидается хоть и не рекордным, но высоким — 16 млн т. Также по прогнозу «ПроЗерно» будет собрано 4 млн т рапса, 5,5 млн т сои, 1,55 млн т льна-кудряша.



Доходность сельхозпроизводителей сильно зависит от макроэкономических факторов. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко рассказала, что в ближайшее время издержки на производство в российской экономике будут оставаться повышенными из-за увеличения стоимости импорта, роста логистических издержек, сохранения дефицита кадров и повышения стоимости оплаты труда, волатильности курсов валют. При этом, по ее прогнозу, при базовом сценарии развития российской экономики, ВВП страны по итогам текущего года будет сопоставим с высоким показателем 2021 года.



Во второй день Ассамблеи ее участники посетили зерновой терминал в порту Высоцка, который начал осуществлять отгрузки зерна в конце апреля текущего года. По словам Петриченко, сельхозпроизводителям ряда регионов, в том числе Поволжья, Сибири и частично Центра, вывозить зерно через новый терминал будет выгоднее, чем через порты, расположенные на Юге.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

