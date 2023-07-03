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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт пшеницы в июле оценивается в 3,7 млн тонн

Цены в портах достигли прошлогодних уровней

| Агроинвестор |

По итогам сезона-2022/23 экспорт зерна мог достигнуть 60 млн тонн
По итогам сезона-2022/23 экспорт зерна мог достигнуть 60 млн тонн

В июле экспорт пшеницы из России может составить около 3,7 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, пишет пoлe.pф со ссылкой на материалы аналитического центра «. Объем поставок в июне аналитики оценили на уровне 3,84 млн т, что стало новым рекордом для этого месяца. Предыдущий — 2,77 млн т — был зафиксирован в июне 2018 года.

По оценке Союза экспортеров зерна, которую приводит РИА «Новости», по итогам завершившегося сезона-2022/23 вывоз зерна из России может составить 58-59 млн т. оценивал потенциал экспорта в диапазоне 55-60 млн т. () на прошлой неделе повысил прогноз вывоза зерна с 59,2 млн т до 60 млн т, в том числе пшеницы — с 47,5 млн т до 47,7 млн т, писал «».

По информации аналитического центра «», экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле на прошлой неделе оставались на уровне $230-235 за тонну FOB. Цена на американскую пшеницу снизилась до $261 за тонну (-$29), на французскую — до $251 за тонну (-$21). Биржевой рынок пшеницы падал на фоне ожидаемых дождей на Среднем Западе США и улучшения состояния озимой пшеницы.

Цены на пшеницу с12,5% протеина в глубоководных портах России выросли на 150 руб. до 15 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде — на 200 руб. до 13,5 тыс. руб. за тонну, и достигли прошлогодних уровней, когда они составляли соответственно 15 тыс. руб. и 13,6 тыс. руб. за тонну, сравнивают аналитики «».

Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе продолжил расти на Юге и оставался стабильным в других регионах. На Юге пшеница с протеином 12,5% подорожала на 750 руб. до 13,1-13,4 тыс. руб. за тонну (EXW элеватор), в Центре цены на нее оставались на уровне 9,6-10,2 тыс. руб., в Поволжье — 9,9-10,5 тыс. руб., в Сибири — 9,2-11 тыс. руб. за тонну.

Между тем, с 1 июля глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra, Louis Dreyfus — прекращают экспортировать российской зерно. О своем уходе с рынка они уведомили Минсельхоз еще в марте. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора аналитического департамента Российского зернового союза Елену Тюрину, «МЗК Экспорт» (Viterra) в 2022/23 сельхозгоду отгрузил на экспорт 3,7 млн т зерна против 2,9 млн т сезоном ранее, российская «дочка» Cargill — 2,3 млн т против 1,4 млн т, «Луис Дрейфус Восток» («дочка» Louis Dreyfus) — 1,2 млн т против 0,8 млн т соответственно. Общий объем поставок составил 7,2 млн т.


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