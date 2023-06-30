ИКАР: по итогам сезона экспорт зерна из России может составить 60 млн тонн

Прогноз урожая пока не корректируется С. Петров

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне с 47,5 млн т до 47,7 млн т, всего зерна — с 59,2 млн т до 60 млн т. Об этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал в ходе Годового собрания Национального союза свиноводов. Это грандиозный объем, ранее наша страна никогда не поставляла столько зерна на внешние рынки, подчеркнул Рылько, уточнив, что экспорт составит 38% от валового сбора зерновых в 2022 году. При этом, несмотря на «грандиознейший экспорт», запасы зерна по итогам сезона ожидаются на уровне 22 млн т против 11,6 млн т в сезоне-2021/22, включая 16,3 млн т пшеницы (9,2 млн т).



ИКАР пока не корректирует прогноз урожая в этом году, однако, по словам Рылько, он может быть сдвинут в любую сторону. Сейчас валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 86 млн т, всего зерна — 132 млн т. При этом, как следует из презентации Рылько, стрессовый сценарий допускает снижение урожая зерна до 118 млн т, в том числе пшеницы — до 78 млн т.



«Буквально несколько дней назад у нас закончился кроп-тур по югу, там результаты довольно неоднозначные и немного неожиданные для нас, — рассказал Рылько. — Нас ожидает очень приличный, второй в истории урожай озимой пшеницы на юге, но, похоже, идет просадка по Краснодарскому краю. Однако хорошо себя показывает Ростовская область, западная часть Волгоградской и восточная часть Ставрополья».



Если урожай пшеницы составит 86 млн т, то ее экспорт в новом сезоне ИКАР прогнозирует на уровне 44 млн т. Вывоз всего зерна при сборе 132 млн т оценивается в 55,5 млн т. При нормальном потреблении — 84,8 млн т всего зерна, включая 47,2 млн т пшеницы — конечные запасы снизятся до 14,2 млн т и 11,2 млн т соответственно. В том числе 3 млн т зерна будет храниться в интервенционном фонде, уточнил Рылько. При реализации стрессового сценария, согласно презентации, экспорт зерна составит 43 млн т, включая 36 млн т пшеницы.



Международный совет по зерну (МСЗ) в июньском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в новом сезоне на 1 млн т до 44,7 млн т. Оценка вывоза всех видов зерна также повышена: с 53,6 млн т до 54,6 млн т. Прогноз по отгрузкам пшеницы для ближайшего конкурента — ЕС — снижен на 0,1 млн т до 36,2 млн т, зерна в целом — с 50,6 млн т до 50,4 млн т. При этом аналитики оставили без изменения прогноз сбора пшеницы в России — 83,6 млн т, всех зерновых — 125,5 млн т. Минсельхоз ранее подтвердил прогноз урожая зерна на уровне 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы. Экспорт зерна в новом сельхозгоду министерство оценивает в 50-55 млн тонн.



При этом, как пишет «Российская газета» со ссылкой на информацию агроведомства, отменять квоту на экспорт зерна в новом сезоне не планируется. Тарифные квоты на зерновые культуры устанавливаются ежегодно и действуют во второй половине сезона — с 15 февраля по 30 июня включительно. На фоне рекордного урожая 2022-го в этом сезоне квота составила 25 млн т против 11 млн т в 2021/22-м. Однако, как следует из документов министерства, 24 экспортера отказались от части своих квот общим объемом 814,8 тыс. т. Как ранее писал «Агроинвестор», со следующего сезона будет действовать новый механизм квотирования, ранее утвержденный правительством: квота будет делиться на «основную» и «дополнительную» части.



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