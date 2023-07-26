«СовЭкон» сообщил о рекордно низких темпах уборки пшеницы

За последние две недели в некоторых регионах выпало до 150% от месячной нормы осадков Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что к 20 июля в России было убрано 14% посевов пшеницы, что меньше, чем годом ранее, когда к этому времени было обмолочено 22% площдей. Уборка продвигается медленно из-за обильных осадков, говорится в материалах центра. Погода в регионах, где уже начали собирать урожай, замедлила темпы уборки по сравнению с прошлым годом. За последние две недели в некоторых регионах выпало до 150% от месячной нормы осадков. Задержка уборки приводит к снижению урожайности из-за полегания посевов, отметили аналитики.



Последний публичный прогноз «СовЭкона» по урожаю пшеницы составляет 86,8 млн т по сравнению со 104,2 млн т в прошлом году. Однако пока рано говорить о том, что значительная часть площадей останется неубранной из-за медленной уборки, отмечают аналитики центра. График темпов уборки близок к 2016 году, когда, несмотря на медленный старт, доля убранных площадей оказалась близкой к средней и превысила 99%. Сейчас погода улучшается, и основные погодные модели предсказывают сухую погоду в южных регионах России. Медленные поступления нового урожая на рынок в краткосрочной перспективе могут стать дополнительным фактором поддержки цен на внутреннем рынке, считает «СовЭкон».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что к 24 июля было убрано 7,37 млн га зерновых. Это на 883 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Однако в 2022-м уборка была запоздалая, отметил эксперт. «Говорить, что это крайне плохо пока рано. Угрозы пока отсутствуют. Темпам уборки мешает погода, раннего созревания не наблюдается. В этом нет ничего страшного. Кроме того, идут обильные дожди на Юге и в Черноземье», — рассказал он.



Текущая урожайность в Черноземье выше прошлогодней, продолжает Петриченко. На Юге России она, наоборот, ниже. «Но нужно всегда иметь ввиду, что прошлогодняя урожайность рекордная. Таким образом есть неплохой взгляд на перспективы и итоги», — считает он. По его словам, в Ростовской области основная масса собранного зерна — 63% — пшеница 4-го класса. Еще 19% — 3го класса. «Отмечу, что 82% продовольственной пшеницы для Ростовской области — это хороший показатель. Дожди, конечно, влияют на то, что мы имеем такой большой объем 4-го класса со смещением в сторону 5-го», — заключил Петриченко.



В Ростовской области уже обмолочено 48% посевных площадей и собрано более 6,7 млн т зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность составила 42 ц/га. «На сегодняшний день уборочная страда в Ростовской области подходит к "экватору" <…>. Несмотря на частые для июля дожди, там, где позволяют погодные условия, уборка идет высокими темпами», — приводит пресс-служба местного правительства слова первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.



В Мордовии к уборке только приступают, работы стартовали в 10 районах. Урожай убран почти с 3 тыс. га, намолочено более 10 тыс. т зерна, сообщает ГТРК «Мордовия». Урожайность составляет 36,5 ц/га. Валовый сбор озимой и яровой пшеницы в республике ожидается на уровне около 900 тыс. т при урожайности 37ц/га, ячменя планируется собрать 500 тыс. т с урожайностью 36 ц/га.



Сельхозпроизводители Хабаровского края приступили к уборке зерновых 24 июля. В пресс-службе регионального Минсельхоза уточнили, что первыми к уборочной кампании приступят хозяйства Вяземского района. Минсельхозпрод Татарстана сообщил, что уборка урожая идет во всех 43 районах республики, собрано около 255,6 тыс. т зерна. Прогнозируемый общий сбор зерна в регионе в этом году составляет 3,8 млн т.



На прошлой неделе директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов отмечал, что урожайность зерновых в России в этом году ниже прошлогодней. «Но два раза рекорды повторять — это очень сложная процедура. Тем более что и рынок нам надо немножко стабилизировать, и доходность повысить», — говорил он в ходе конференции «Где маржа». Минсельхоз сохраняется прогноз урожая зерна на уровне 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы.



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