Минсельхоз: растениеводство является крепким и устойчивым направлением даже в условиях санкций

Российское растениеводство сформировало запас прочности, который позволил пройти непростой 2022 год без серьезных сбоев Pixabay

В условиях внешних ограничений российское растениеводство является крепким и устойчивым направлением АПК. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе пленарного заседания на Всероссийском дне поля — 2023. По его словам, ежегодно это подтверждается динамикой объемов урожая основных культур. Так, 2022-й стал рекордным по целому ряду позиций — зерновым, масличным, овощам, плодам и ягодам. «Многие регионы, да что тут говорить, практически все обновили свои собственные максимумы», — отметил министр.



Эти рекорды — результат выверенных и принятых системных решений. В частности, Минсельхоз активно работал над ростом уровня внесения удобрений на гектар: с 2017 года в среднем он увеличился с 39 кг/га до 60,4 кг/га в 2022-м и 65 кг/га — в 2023 (прогноз), плановое значение — 80 кг/га. Также сейчас работает несколько мер поддержки для обновления парка сельхозтехники: постановление правительства №1432, льготные лизинг и кредитование, гранты МФХ, компенсация части затрат сельхозпроизводителям.



По словам Патрушева, сейчас уборочная кампания ведется в 16 регионах, собрано более 6 млн т зерна в бункерном весе. Также началась уборка рапса, картофеля, овощей. «Всеми необходимыми ресурсами наши аграрии обеспечены», — подчеркнул министр. В кулуарахвыставки он сказал, что Минсельхоз допускает возможность улучшения прогноза по сбору зерна в 2023 году, но пока сохраняет его на уровне 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы, пишет «Интерфакс». «Дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий», — пояснил глава агроведомства.



Также Минсельхоз занялся комплексным планированием, рассказал Патрушев в ходе заседания. Теперь агроведомство вместе с регионами утверждает структуру посевных площадей с учетом обоснованного севооборота. Это позволяет точнее учитывать потребности рынка, балансировать производство и обеспечивать приемлемую доходность аграриев. Также совместно с Госдумой и Советом Федерации был принят ряд законов в сфере земельных отношений. «Мы реализуем, и достаточно успешно на мой взгляд, госпрограмму “Земля”. Совокупно в 2022—2023 годах введем в оборот порядка 800 тыс. га. Кроме того, в рамках цифровизации впервые у нас создаются цифровые карты-схемы сельхозземель субъектов, которые станут основой для большой федеральной карты, которую все потом смогут использовать», — рассказал министр.



Кроме того, росту урожаев способствовало обновление мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. По словам Патрушева, в результате этих действий, в первую очередь работ по мелиорации, только на орошаемых участках Минсельхоз фиксирует достаточно значительное повышение урожайности. Например, по сое средний прирост составляет 73%, по кукурузе — 70%, по картофелю — порядка 50%, такой же прирост ведомство отмечает и по овощам открытого грунта.



«Если сравнить средние урожаи за последние две пятилетки, то производство зерновых мы увеличили почти на 16%, масличных — порядка 60%. Таким образом можно сделать вывод, что российское растениеводство сформировало определенный запас прочности, который в том числе позволил нам пройти без каких-то резких колебаний, без серьезных сбоев очень-очень непростой 2022 год», — сказал министр в ходе пленарного заседания.



Но кроме системных мер есть и адресная поддержка, поскольку прошлогодний рекордный урожай зерна отразился на рентабельности производителей. «Мы вынуждены были принимать решения по дополнительной поддержке. Соответственно, в прошлом сельхозсезоне мы закупили 3 млн т зерна в интервенционный фонд <...>. На субсидирование перевозок по железной дороге за 2022-2023 годы было выделено 11,5 млрд руб., — отметил Патрушев. — Ну и, на мой взгляд, достаточно беспрецедентная мера: за два года выделено 40 млрд руб. на поддержку зерновиков. Все эти деньги уже должны быть доведены». Также среди мер поддержки он выделил коррекцию экспортной пошлины перед началом сельхозсезона, чтобы у растениеводов оставалось больше ресурсов. Все эти меры дали свои результаты, и цены на зерно начали расти, подчеркнул глава агроведомства.



По словам министра, главная цель в текущих условиях — это собственная прочная база по основным направлениям производства. «Это, конечно же, семена для повышения импортонезависимости», — уточнил он. Господдержка в этом направлении совершенствуется, также принимаются меры по защите внутреннего рынка (правила локализации производства иностранными компаниями), планомерно растет доля семян отечественной селекции в доли посевов, продолжается развитие Федеральной научно-технической программы.



Следующая составляющая безопасности — ускорение перехода аграриев на отечественную технику. В ходе заседания Патрушев рассказал, что Минсельхоз вместе с Минпромторгом утвердил план приобретения российских и белорусских тракторов, он действует до конца года и предусматривает установление согласованных цен. Также продолжается работа по увеличению внесения удобрений, повышается их доступность (план закупки, фиксация цен и ограничение на экспорт).



Еще одна важная задача — интеграция новых регионов. Уже в прошлом году «Росагролизинг» начал обеспечивать их техникой — передал на безвозмездной основе более 260 единиц, в этом году там заработала программа льготного лизинга. Также в этих регионах предусмотрены квоты на беспошлинный экспорт зерна, масличных и продуктов их переработки, что позволит поддержать их рентабельность.



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