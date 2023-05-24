Сев сахарной свеклы идет с опережением

В прошлом году урожай свеклы составил 41,7 млн тонн В. Бычков

В России на 23 мая сахарной свеклой было засеяно около 1031,7 тыс. га. Годом ранее на эту дату площадь ее сева составляла 1003,7 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В 2022 году, по данным Росстата, посевы сахарной свеклы в целом составили 1,03 млн га, а валовой сбор — 41,7 млн т.



В этом году особенно заметны опережающие темпы сева свеклы в регионе Волга-Урал: там она посеяна на 150,3 тыс. га против 121,7 тыс. га на 23 мая 2022 года. На юге России к 23 мая свекла заняла 244,3 тыс. га против 239,7 тыс. га годом ранее. Меньше свеклы чем в 2022-м посеяно в Центрально-Черноземном районе (613 тыс. га против 617 тыс. га) и на Алтае (24 тыс. га против 25,2 тыс. га).



Иванов добавил, что сев свеклы не закончен и, по плану Минсельхоза, в этом году этой агрокультурой будет занято 1,04 млн га. Однако ИКАР прогнозирует, что этот показатель будет еще выше и может достичь 1,06 млн га. Фактические площади сева во многих районах и регионах уже превысили плановые. «Немного отстали из-за холодной/дождливой погоды в конце апреля — начале мая лишь ряд регионов центрального Черноземья — Воронеж, Липецк, Курск — а также Алтай», — рассказал Иванов. Эксперт отметил, что ночные заморозки в ЦЧР и на Волга-Урале в конце апреля — начале мая повредили часть посевов свеклы и местами были пересевы. По предварительной оценке ИКАР, общее влияние неблагоприятной погоды на сахарную свеклу на данный момент несущественно.



«Согласно нашим предварительным прогнозам, Россия в сезоне-2023/24 сможет произвести 6-6,5 млн т свекловичного сахара с учетом переработки сиропа и мелассы», — считает Иванов.



«Продимекс», крупнейший в стране производитель сахара, в этом году начал сев свеклы 18 марта, его окончание запланировано на конец мая. «По сравнению с прошлым годом мы незначительно увеличили посевные площади под сахарную свеклу», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга Виктор Алексахин. Он добавил, что в ряде районов Воронежской области сев сахарной свеклы начался позже из-за переувлажненности почвы, в остальных регионах работы компании сев происходил в запланированные сроки.



«Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в этому году увеличил долю свеклы в структуре посевных площадей примерно на 10%, до 46,5 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» директор по растениеводству Савва Шевель. Он добавил, что к севу сахарной свеклы «Агрокомплекс» приступил 15 марта, успел до затяжных дождей и сейчас ведутся уходные работы на посевах.



«Зашли на поля, как только позволили погодные условия — с 23 марта, на 3-5 дней раньше привычных агрономических сроков, так как почва была уже прогрета, — делится гендиректор «Прогресс-Агро» Леонид Рагозин. — Мы были полностью подготовлены [к посевной], также мы набирали фору на случай затяжных дождей в апреле. Завершили сев сахарной свеклы к 25 апреля». Площади под сахарную свеклу в этом году незначительно расширились — на 1,5 тыс. га и составляют 11,7 тыс. га, уточнил топ-менеджер. Рост стал возможен за счет приобретения около 3,3 тыс. га в Динском районе Краснодарского края и перераспределения севооборота собственных земель. Он добавил, что компания планирует получить урожайность сахарной свеклы не менее 525 ц/га, а принадлежащий «Прогресс-Агро» сахарный завод «Свобода» должен выработать свыше 100 тыс. т сахара-песка.



В этом году во время посевной кампании свеклы были локальные проблемы по логистике, семенам, запчастям, СЗР, удобрениям, но в целом хозяйства с ними справились, говорит Евгений Иванов. «Прогресс-Агро» и «Продимекс» не зафиксировали каких-либо проблем с посевными материалами, СЗР или логистикой. Основной сложностью, по словам главы «Прогресс-Агро», во время весеннего сева были частые дожди, из-за которых растениеводы были вынуждены останавливать сев на три-четыре дня и оперативно его продолжать, как только просыхала земля. «Периодически приходилось проверять сошники и очищать их. Легкие трактора МТЗ выполнили основную нагрузку, при хороших условиях к ним подключились и тяжелые Fendt. В общей сложности к севу сахарной свеклы было подготовлено порядка 52 сеялок агрегатированных с тракторами МТЗ и Fendt», — рассказал Рагозин.



«Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в этой посевной использовал 95% семян иностранной селекции. «Мы полностью укомплектованы всеми ресурсами для сезонных работ в полях: и удобрениями, и средствами защиты растений, и техникой», — утверждает Шевель.



Сейчас погодные условия в большинстве регионов благоприятствуют росту и развитию посевов, влаги и тепла достаточно, уточняет Алексахин. Однако в Пензенской области постепенно начинает ощущаться нехватка влаги, но в ближайшие дни в регионе прогнозируются осадки и проблем с ней быть не должно. Савва Шевель подтверждает, что погодные условия для свеклы хорошие: запасы влаги благоприятно сказываются на вегетации агрокультуры, на всех полях получена необходимая густота стояния растений. Осадки только перебивают график проведения химпрополок, но в целом все идет по плану, добавляет он.



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