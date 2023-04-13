Россия может увеличить экспорт сахара

В сезоне-2022/23 экспорт сахара может превысить 300 тысяч тонн Pixabay

Потенциальный дефицит сахара на мировом рынке дает возможность развивать эту отрасль российского АПК и наращивать экспорта. Об этом «Агроинвестору» рассказала партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. При этом, по ее словам, в отрасли существует фундаментальная проблема — тотальная зависимость от импорта. Так, например, доля импортных семян сахарной свеклы оценивается в 95%. Корягина отметила, что в России есть качественный семенной материал полностью отечественного производства. Проблема только в том, чтобы тиражировать удачные отечественные разработки через развитие сети семеноводческих хозяйств.



Она также сказала, что Россия в основном экспортирует продукцию низкого передела — свекловичный жом, а не сахар. «На внутреннем рынке цены на сахар у нас всегда были ниже мировых. Это не отменяет колебания внутренних цен и колебания объемов сахара на рынке — все мы помним недавнее краткосрочное исчезновение сахара с полок магазинов, — сказала Корягина. — На сегодняшний момент никак предпосылок для кризиса нет. Сейчас реализуется сахар, изготовленный из прошлогоднего и даже позапрошлогоднего урожая свеклы. И цена на сахар для конечного потребителя относительно стабильна. Хотя уже сейчас отмечается рост оптовых цен».



Корягина напомнила, что проблема использования пищевых продуктов как источника энергии стоит уже около 20 лет. По ее словам, производство топлива из растительных масел, зерна, сахарного тростника и других продуктов опережает рост производства еды в мировом масштабе. Это происходит на фоне роста населения планеты. В силу как политических, так и экономических выгод этот процесс будет идти и дальше, уверена она. «Это объективная мировая реальность, которая опять будет играть нам на руку. Именно мы окажемся одним из выгодоприобретателей этого неразумного перераспределения ресурсов на планете, — считает Корягина. — Падение предложения сахара на мировом рынке мы можем компенсировать. У нас самая большая в мире доля необработанных земель, развитая технология и промышленная база. Так что мы в этом плане можем восполнить формирующийся мировой дефицит».



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что Россия в сезоне-2019/20 экспортировала 1,5 млн т сахара. «При определенных подходах мы можем повторить и даже превысить этот показатель. Сейчас таких объемов, конечно, не будет», — считает эксперт. По его оценке, в сезоне-2022/23 экспорт может составить более 300 тыс. т.



Он также отметил, что объемы вывоза в перспективе — это прямое следствие показателя производства сахара в нашей стране. По данным Союзроссахара, производство сахара в этом сезоне достигло почти 5,9 млн т, что на 450 тыс. т (8,2%) больше, чем годом ранее. Иванов в январе оценивал, что выпуск сахара в этом сезоне составит 6,35 млн т (с учетом переработки сиропа и мелассы) против 5,7 млн т в 2021/22-м.



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