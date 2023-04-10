Товарные запасы сахара превысили прошлогодние

На российский спрос напрямую влияют высокие мировые цены на сахар-сырец и падающий рубль flickr.com

Общие товарные запасы сахара в России на 1 апреля 2023 года составили свыше 3 млн т, что на 350 тыс. т больше показателя 2022 года, говорится в сообщении Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В том числе, по данным мониторинга, товарные запасы сахара у производителей на 1 апреля оценивались на уровне 1,9 млн т, что на 200 тыс. т выше, чем в прошлом году.



По данным Национальной товарной биржи (НТБ), на которые ссылается союз, к 7 апреля расчетные цены на сахар составили 57,4 тыс. руб. за тонну в Южном федеральном округе, 58,4 тыс. руб. за тонну — в Центре, 58,7 тыс. руб. за тонну — в Приволжье (стоимость указана в НДС).



Между тем, по данным портала sugar.ru , на НТБ поставлен рекорд по продажам сахара за сессию: 7 апреля там было продано 55 контрактов белого сахара. Объем продаж составил 5,5 тыс. т при средней цене 58,4 тыс. руб. за тонну. Закрытие биржевых торгов произошло на уровнях 58,8 тыс. руб. за тонну в ЦФО, 57,5 тыс. руб. за тонну в ЮФО, 59,2 тыс. руб. за тонну в ПФО. Эти показатели выше предыдущего исторического рекорда, установленного 23 июня 2022 года, когда за сессию было продано 4 тыс. т сахара.



Аналитики портала также сообщили, что ажиотажный спрос на сахар продолжается. По их мнению, на российский спрос напрямую влияют высокие мировые цены на сахар-сырец и падающий рубль. Эти процессы, делают российский сахар более конкурентным на рынках соседних стран, кроме того, делают производство сахара из сахара-сырца. «Если сегодня импортировать без пошлины сахар-сырец, то себестоимость такого сахара будет выше 60 руб./кг. Разумные рыночные игроки будут ориентироваться на эту цену», — отмечают аналитики.



Они считают, что попытки искусственно заставить производителей продавать сахар дешевле приведут к массовой скупке российского сахара соседними странами (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан) и риску дефицита к концу сезона. Также возможно «перетекание прибыли из кармана производителей в карман посредников, скупающих сегодня дешевый сахар с целью продать его ближе к концу сезона, но уже дороже». Впервые после возврата импортных пошлин в Узбекистане в конце 2020 года, туда снова экспортируется российский сахар, говорится в сообщении sugar.ru . Так, за март и пять дней апреля туда отгружено 745 т белого сахара. Текущая конъюнктура делает экономически выгодным такой импорт, даже с уплатой таможенных пошлин, объяснили аналитики.



Сев сахарной свеклы в России ведут хозяйства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По информации Союзроссахара на 4 апреля, засеяно 120 тыс. га, что на 10% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Всего в 2023 году площадь посевов сахарной свеклы ожидается на 1,5% выше уровня прошлого года и составит 1,042 млн га. «Сохранение средних уровней осадков, а также благоприятной температуры воздуха будут способствовать положительной динамике развития сахарной свеклы», — считают в союзе.

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