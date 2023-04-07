Мировые цены на продовольствие снижаются на протяжении года

Хотя цены снизились на глобальном уровне, они все еще очень высоки и продолжают расти на внутренних рынках А. Гордеев

Индекс цен на продовольствие ФАО ООН в марте 2023 года составил 126,9 пункта, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 20,5% ниже пикового уровня марта 2022-го, говорится в отчете организации. Там объясняется, что на снижение индекса в марте повлияло падение цен на зерно, растительные масла и молочную продукцию.



Индекс цен на зерновые снизился на 5,6% по сравнению с февралем, при этом мировые цены на пшеницу упали на 7,1%, что было вызвано высоким уровнем производства в Австралии, улучшением условий посевов в ЕС, высокими поставками из России и продолжающимся экспортом из Украины, говорится в отчете. Мировые цены на кукурузу снизились на 4,6%, на рис — на 3,2%.



Индекс цен на растительное масло ФАО в среднем был на 3% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 47,7% меньше уровня марта 2022 года. Причиной стали большие мировые запасы и сдержанный мировой спрос. «Хотя цены снизились на глобальном уровне, они все еще очень высоки и продолжают расти на внутренних рынках, создавая дополнительные проблемы для продовольственной безопасности, — подчеркнул главный экономист ФАО Максимо Тореро, слова которого приводятся в сообщении. — Это особенно актуально для развивающихся стран, являющихся нетто-импортерами продовольствия. Ситуация усугубляется обесцениванием их валют по отношению к доллару США или евро и растущим долговым бременем».



Индекс цен на молочные продукты в марте уменьшился на 0,8%. Цены на сливочное масло выросли из-за устойчивого спроса на импорт, в то время как цены на сыр снизились из-за более медленных закупок со стороны большинства ведущих импортеров в Азии, а также увеличения доступности у ведущих экспортеров, сказано в отчете. Индекс цен на сахар за месяц вырос на 1,5% до самого высокого уровня с октября 2016 года.



Индекс цен на мясо увеличился на 0,5%. Международные котировки на говядину росли под влиянием повышения внутренних цен в США в связи с ожиданиями сокращения поставок в будущем, в то время как цены на свинину поднялись из-за увеличения спроса в Европе в преддверии праздников. Несмотря на вспышки гриппа птиц в нескольких крупных странах-экспортерах, мировые цены на мясо птицы снижаются девятый месяц подряд из-за падения мирового импортного спроса.



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