В России может начаться эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Ключевой риск инициативы — создание дополнительной нагрузки на бизнес М. Стулов

Минпромторг предложил с 15 мая 2023 года по 1 февраля 20240го провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки, морсы, компоты, сокосодержащие напитки и квас. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Результаты эксперимента Минпромторг и Минсельхоз должны будут оценить и представить в правительство к 15 января 2024 года.



Оператором маркировки предлагается сделать компанию «Оператор ЦРПТ». Уполномоченными по проведению эксперимента могут стать Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор и ФСБ. Минпромторг и Минсельхоз должны будут утвердить методические рекомендаций по проведению эксперимента и его план-график.



ЦРПТ рекомендовано до 30 мая 2023 года разработать требования к информационной системе маркировки, требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в информсистеме, и информационной безопасности при использовании технологий в рамках эксперимента по маркировке.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что ключевой риск реализации инициативы — создание дополнительной нагрузки на бизнес, который еще не до конца адаптировался к изменившимся условиям работы после введенных санкций. По его мнению, перед запуском идею маркировки необходимо предварительно обсудить с бизнесом для исключения всех возможных негативных сценариев.



Президент «Союзнапитки» Максим Новиков сказал «Агроинвестору», что индустрия напитков категорически против запуска эксперимента в текущих условиях. «Запуск эксперимента и последующая обязательная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют, — отметил он. — Кроме этого, в ближайшее время начнет взиматься акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки, что также потребует от производителей дополнительных расходов».



Союз считает старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции преждевременным. Пока не до конца отлажены все технические механизмы по маркировке других видов продукции, и переходить к новым категориям необходимо лишь решив текущие проблемы. «С учетом текущего экономического положения производителей безалкогольных напитков и соковой продукции, мы считаем, что старт эксперимента нужно как минимум отложить, чтобы избежать дополнительной нагрузки на бизнес, который в прошлом году и так столкнулся с серьезными проблемами», — отметил Новиков.



Союз предупреждает, что старт эксперимента по маркировке соковой продукции и безалкогольных напитков в ближайшее время может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии. Перед запуском эксперимента необходимо получить обратную связь от бизнеса и детально просчитать все риски, это поможет избежать дальнейших проблем.



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