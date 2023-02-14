В 2022 году экспорт напитков и воды из России вырос на 15%

Основной объем поставок приходится на страны ближнего зарубежья С. Портер

Россия в 2022 году увеличила экспорт безалкогольных напитков и воды на 15% до $278 млн. Об этом сказал руководитель комитета по экспорту Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Роман Медведев, слова которого приводятся в обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Крупнейшими покупателями российских напитков в прошлом году стали Казахстан (55,4%), Узбекистан (15%), Беларусь (6,6%) и Кыргызстан (7,8%).



Совокупная доля экспорта в страны ближнего зарубежья составила 96,6%. Из стран дальнего зарубежья наибольший рост в 2022 году пришелся на Монголию (280% до $2,7 млн), Турцию (219% до $0,8 млн) и Южную Корею (258% до $0,26 млн), говорится в обзоре.



В перспективе с учетом геополитических реалий Медведев прогнозирует продолжение роста на рынках ближнего зарубежья. По его мнению, из стран дальнего зарубежья основным направлением может стать Китай. С учетом снятия коронавирусных ограничений в 2023 году и ряда мер, направленных на продвижение российских товаров на полках рост в 2023 году прогнозируется на уровне 200-500%.



В материалах центра также говорится, что российское производство безалкогольных напитков в 2022 году составило 19,8 млрд л, что на 7,3% ниже, чем в 2021-м. Лидирующей группой выпуска стали «прочие безалкогольные напитки», в которую в том числе входит газировка. Объем производства данной товарной группы в 2022 году составил 8,7 млрд л, что на 3,2% ниже, чем в 2021 году.



По мнению «Агроэкспорта», снижение производства в 2022 году обусловлено уходом иностранных компаний, занимавших большую часть российского рынка безалкогольных напитков. Дальнейшие темпы сокращения показателей будут зависеть, в том числе от скорости адаптации производителей к новым реалиям, отметили в центре.



В январе стало известно, что остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. Об этом сообщалось в материалах NielsenIQ. В частности, с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го натуральные продажи упали на 9,8%, а доля такой продукции на рынке снизилась с 9,3% до 8,5%. В то же время в денежном выражении продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен, отмечали аналитики.



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