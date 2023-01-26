Продажи алкоголя по итогам 2022 года выросли на 3,5%

В этом году розничные продажи алкоголя году будут стабильными М. Стулов

Розничный оборот алкогольной продукции в России по итогам 2022 года составил около 220,4 млн дал. Это на 3,5% больше, чем в 2021-м, когда в стране было реализовано порядка 212,9 млн дал, следует из отчета Росалкогольрегулирования, который есть в распоряжении «Агроинвестора». Данные не учитывают продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также продажи алкогольной продукции в предприятиях общественного питания.



На категорию спиртных напитков крепче 9% (включает водку, ликероводочные изделия и коньяк) приходится самая большая доля. В 2022 году таких напитков в российской рознице было продано 113,2 млн дал, на 6,8% больше, чем годом ранее. В том числе оборот водки вырос на 5,9% по сравнению с 2021-м и составил 76,2 млн дал.



Объем продаж виноградных вин остался примерно на уровне 2021 года, увеличившись лишь на 0,8% до 53,4 млн дал. При этом продажи игристых и шампанских вин в 2022 году составили чуть более 20 млн дал — это на 8,6% больше показателя 2021 года. При этом, согласно подсчетам Росалкогольрегулирования, за период с января по ноябрь 2022-го производство российского шампанского выросло почти на 25% и достигло 14,1 млн дал.



Лидерам по темпам роста в 2022 году стали ликерные вины: объем их продаж в российских магазинах увеличился почти в 2,5 раза и достиг 756 тыс. дал. На втором месте по темпам роста находится слабоалкогольная продукция: ее в 2022 году было реализовано около 16 млн дал, примерно в полтора раза больше, чем в 2021-м.



Вместе с тем в России сократились розничные продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта (на 45% до примерно 5,1 млн дал) и с этиловым спиртом (на 11,4, до почти 1,5 млн дал). Также упали продажи плодовой алкогольной продукции (на 18,3% до 10,1 млн дал) и ликеро-водочных изделий крепостью ниже 25% (на 44% до 1,7 млн дал).



Данных об объеме розничных продаж пива в российских магазинах за весь 2022 год пока нет. В первом полугодии в стране было продано 356,6 млн дал пива — на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, следует из отчета Ассоциации производителей пива, подготовленного на основе статистики Росалкогольрегулирования. Производство пива в январе — ноябре 2022 года увеличилось на 0,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 759 млн дал, следует из данных Росстата.

Перспективы сегментов слабоалкогольных напитков и ликерных вин



Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, говоря о росте продаж слабоалкогольных напитков, подчеркнул, что не считает динамику в этой категории значительной. По его словам, сегмент растет в течение последних лет за счет того, что государство ведет неправильную политику на рынке винодельческой продукции и тем самым уничтожает огромный рынок винных напитков, которые и замещают слабоалкогольные.



При этом, по его словам, примерно в 2003—2005 годах в России объем рынка слабоалкогольных напитков достигал 450 млн л. Он также считает, что продажи этого сегмента в текущем году вырастут максимум на 10%, а дальше упрутся в потолок. Дробиз уверен, что производители алкоголя никак не отреагируют на всплеск популярности слабоалкогольных коктейлей, и новых игроков на этом рынке ждать не стоит.



Согласно анализу BusinesStat, опубликованному РБК, продажи слабоалкогольных напитков в России за период с 2017-го по 2021 год увеличились с 54,6 млн л до 129,6 млн л, то есть в 2,4 раза. Росту способствовало подорожание акцизов на винные напитки, которое произошло в 2022 году, отмечает BusinesStat.

Дробиз также обращает внимание, что рост продаж ликерных вин в два с половиной раза связан с эффектом низкой базы. Доля этой категории в общем объеме алкогольной продукции составляет менее половины процента. В то же время аналитик верит в развитие этой категории и называет кагоры, которые относятся к ликерным винам, «вкусным напитком». «Лет 15-20 назад народ пил кагоры с большим удовольствием, потом все это умерло, как и потребление портвейна, который тоже относится к ликерным винам», — сказал Дробиз «Агроинвестору».



По мнению эксперта, все негативное, что могло произойти с российским рынком алкоголя, произошло в первой половине 2022 года, во второй половине рынок восстанавливался, а в этом году будет идти его стабилизация. Однако Дробиз не ждет заметного роста производства и продаж основных категорий алкогольных напитков в 2023 году.



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