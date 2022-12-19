АКОРТ: российские производители продуктов заняли место ушедших компаний

Наибольший рост предложения отечественных игроков наблюдается в категории газированных безалкогольных напитков Е. Разумный

После ухода зарубежных компаний с российского рынка отечественные производители смогли заменить каждый седьмой бренд, пишут «Известия», ссылаясь на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Там отметили, что больше всего наименований обновилось в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. При этом марки зарубежных производителей менялись на российские.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сказал «Известиям», что общий уровень ротации брендов в торговых сетях находится на уровне 15-16%. При этом прийти на замену ушедшим брендам смогли лишь крупные участники рынка, которые сумели перестроить свои процессы и адаптировались.



Ассортиментная матрица меняется постепенно, по мере того как заканчиваются запасы продукции зарубежных производителей, пояснил Караваев. На прошлой неделе РБК сообщал, что чипсы американского бренда Pringles (производитель Kellogg’s) стали исчезать с прилавков крупнейших магазинов России. Также наблюдается дефицит напитков Coca-Cola, Pepsi, Mirinda. Если проанализировать уход брендов, то нельзя сказать, что Россию покинули многие (о смене наименования речь не идет), сказал «Агроинвестору» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Покупателя, наверное, меньше всего интересует, какое юридическое лицо стоит за тем или иным бизнесом. Для него важен сам продукт: его состав, потребительские свойства и вкусовые качества. Если смотреть по этой линейке, то уход иностранных брендов минимален», — рассказал он.



По мнению Леонова, меняющиеся условия — это не только испытание, но и возможности для бизнеса, который сможет наиболее быстро адаптироваться. «Если говорить о производителях, которые пришли на замену ушедшим иностранным брендам, это прежде всего те, кто смог оперативно произвести корректировку своих бизнес-процессов: замену ингредиентов, упаковки, адаптироваться под все сложности. Это и локальные предприятия и крупные игроки», — говорит Леонов. По его словам, наибольший рост предложения отечественных игроков после ухода иностранных компаний наблюдается в категории газированных безалкогольных напитков.



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