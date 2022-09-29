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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Минэкономразвития: основой роста российской экономики станет внутренний спрос

Экономический спад должен быть преодолен в 2024 году

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Драйвером роста экономики в том числе должно стать сельское хозяйство
Е. Разумный
Драйвером роста экономики в том числе должно стать сельское хозяйство
Е. Разумный

Экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа. Он напомнил, что премьер-министр России Михаил Мишустин провел серию отраслевых стратегических сессий, и в результате обсуждений был подготовлен сценарий ускоренной адаптации экономики, пишет «Прайм».

В числе приоритетов плана Решетников назвал развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков и импортозамещение. «Все министерства на сегодняшний момент сформировали Минпромторгу конкретные задачи по критическому импортозамещению по номенклатуре продукции и базовым потребительским свойствам», — отметил министр. Еще одним ключевым направлением Решетников назвал вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

 «И все же еще раз подчеркну, что основа экономического роста — внутренний спрос. Новые возможности, связанные в первую очередь с наращиванием предложения в отраслях, которые ориентированы на внутренний рынок: жилье и ЖКХ, АПК и производство продуктов, внутренний туризм, сфера развлечений и досуга, культура и спорт», — подчеркнул Решетников. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика будет постепенно восстанавливаться, а в 2024 выйдет на устойчивый рост в 2,6%. Его основой будут позитивная динамика промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, сферы услуг. 

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что внутренний спрос на продукцию АПК в России достаточно консервативный. «Зерновых на внутреннее потребление, корм скоту и для резерва нужно примерно 90 млн т. У нас идет урожай 135-145 млн т, то есть порядка 50 млн т — лишние. Эту продукцию придется ориентировать на экспорт», — сказал эксперт. 

Он считает, что ориентация на внутренний спрос — это правильно. «У нас 25-30% территорий страны не газифицировано, а мы экспортируем газ. Давайте удовлетворим сначала потребности россиян по основным товарам и услугам, особенно обеспечивающим продовольственную безопасность, чтобы продукция хотя бы на 70-80% производилась в России. Остальное можно закупать. Ни одна страна мира не имеет суверенных технологий, все что-то импортируют», — рассуждает Остапкович.  

При этом эксперт отметил, что ориентация людей на внутренний спрос возможна только тогда, когда у них растут реальные располагаемые доходы. Если это будет происходить, и уровень бедности снизится, то можно ориентироваться на внутренний спрос как драйвер экономики. Однако, напомнил Остапкович, в России с 2014 года падают или стагнируют реальные располагаемые денежные доходы. «Поэтому как можно ориентироваться на внутренний спрос, если у населения нет денег — это экономическая загадка. Нужно, в первую очередь, снижать уровень бедности, а потом реализовать указанные планы», — подчеркивает он. Тем не менее в целом эксперт считает тактику Минэкономразвития правильной, поскольку внешний спрос непредсказуем. 

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Екатерина Шокурова 

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