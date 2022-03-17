Владимир Путин призвал исключить ручное регулирование цен в России

За последние три недели дополнительный потребительский спрос превысил 1 трлн рублей А. Гордеев

Правительство должно исключить регулирование цен «в ручном режиме», обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе совещания с членами правительства о мерах социально-экономической поддержки регионов. По словам главы государства, стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения.



«Важнейшая задача — обеспечить доступность товаров на потребительском рынке <…>. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам», — отметил Путин. Одним из способов насыщения рынка могут стать поставки в Россию ранее экспортировавшихся товаров, считает президент. «В ситуациях, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок», — сказал глава государства. По его мнению, это объективно должно вести к снижению цен внутри страны. Кроме того, Путин попросил правительство, ФАС и региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на рынках поставляемых за рубеж товаров.



«Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. <...> Безусловно, в них потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики, и, не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача — минимизировать подобные риски, не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов», — подчеркнул Путин.



Президент также сообщил, что за последние три недели дополнительный потребительский спрос превысил 1 трлн руб., однако производители приложили усилия, чтобы избежать дефицита, и справились с непростыми условиями. «Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. <...> Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях», — сказал президент.



Между тем, инфляция в России за период с 5 по 11 марта составила 2,09%, следует из данных Росстата. Неделей ранее она была на уровне 2,22%. С начала марта потребительские цены выросли на 3,38%, с начала года — на 5,62%. Среди продовольственных товаров лидером по удорожанию стал сахар, средние розничные цены на который выросли на 12,8%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 4,8%, в том числе томаты подорожали на 12,3%, бананы — на 11,3%, морковь — на 3,4%, капуста — на 2,8%, яблоки — на 2,6%, репчатый лук — на 2,3%, картофель — на 1,9%, свекла — на 1,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,2%. Стоимость гречневой крупы и риса выросла на 2,7%, пшена — на 2,2%, макаронных изделий — на 2%.

