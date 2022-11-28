Производители импортных вакцин получили уведомление о вероятном запрете на ввоз КФХ Зубарева Н. В.

Минсельхоз просит аграриев ускорить переход на отечественные ветпрепараты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Росптицесоюза членам ассоциации. В министерстве изданию подтвердили, что дали такие рекомендации для снижения зависимости от импортных поставок. Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков уточнил, что представители отрасли получили уведомление о вероятном запрете ввоза вакцин. По его словам, члены организации — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis — в 2021 году поставили на российский рынок 47% всех импортных препаратов.



С 1 июля вступила в силу норма закона, которая предусматривает обязательное хранение вакцинных штаммов в коллекциях российских институтов. Иначе Россельхознадзор может запретить ввоз и реализацию препаратов на территории страны, но сейчас ограничений на ввоз нет. Ранее Россельхознадзора сообщал, что служба уже получила 89 заявлений на хранение штаммов от производителей из Израиля, Испании, Чехии и международных компаний. Однако говорить о случаях успешного завершения процедуры пока преждевременно, утверждает Жаворонков. По его словам, только организация ввоза занимает не меньше четырех месяцев. По его словам, из-за уведомления Россельхознадзора импорт вакцин в ноябре замедлился: таможенный контроль прошли всего несколько партий, дальнейшие уведомления ведомства о вероятном запрете ввоза могут привести к дефициту вакцин.



По данным Россельхознадзора, доля российских вакцин для КРС на рынке достигает 71%, свиней — 53%, птиц — 43%. В Минсельхозе утверждают, что аграрии отказываются от иностранных препаратов. Однако данные Россельхознадзора свидетельствуют о росте импорта: за 2021 год в Россию ввезли 14 млрд доз, а с 1 января по 10 ноября 2022-го — уже 19 млрд. Речь о препаратах в основном для сельского хозяйства, отметил представитель службы.

Руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский говорит, что отраслевое объединение пока не получало жалоб на нехватку импортных вакцин, но с беспокойством воспринимает возможные резкие изменения в регулировании поставок. Кроме того, продолжает он, часть зарубежных производителей предоставили свои штаммы в Россельхознадзор. «Эта работа долгое время не велась, и не было понятно, собираются ли компании, которые производят вакцины, размещать штаммы в российской библиотеке, — говорит руководитель НМА Сергей Юшин. — А потом очень быстрыми темпами начали появляться заявки». По словам Лапинского, прежде всего решались проблемы с логистикой (штаммы нужно перевозить в определенных условиях), не было регламента внесения штаммов в российские коллекции, но документ уже разработан, а федеральные органы власти предпринимают необходимые усилия, чтобы штаммы микроорганизмов могли беспрепятственно ввозиться в Россию.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что в среднем импорт составляет примерно 50% от используемых в России ветпрепаратов, и проблем с ними, в том числе с вакцинами, на данный момент нет. «Но что будет в 2023 году — сказать сложно. У нас есть аналоги почти всех ветпрепаратов, но для того, чтобы нам на них перейти, нужно время для создания дополнительных мощностей. Я так понимаю, что на это потребуется примерно полгода. Может так случиться, что поставок из-за рубежа больше не будет, и это должны знать наши производители, чтобы они незамедлительно начали наращивать производство, а птицеводческие предприятия — постепенно переходили на отечественные вакцины», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что не всегда одну импортную вакцину можно заменить отечественной с однократным введением: то есть в каких-то случаях вместо одной вакцинации придется проводить две. А это не только финансовая нагрузка, но и огромные временные затраты, если, например, нужно вакцинировать 10 тыс. и тем более 100 тыс. голов мясного КРС. «Это огромная работа, ведь мы имеем дело практически с дикими животными. Поэтому удвоение или утроение нагрузки — это колоссальная сложность для производителя», — говорит собеседник «Агроинвестора». Кроме того, каждая такая манипуляция — это еще и стресс для животного, который влияет на привесы и др. По его мнению, для более аккуратного и безболезненного перехода на российские вакцины должны быть созданы соответствующие условия, в том числе и экономические.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Известиям», что в отрасли сохраняется высокая зависимость от поставок из-за рубежа, и, если импортные препараты резко исключат из оборота, одномоментно заместить их не получится. Он считает, что развитие выпуска ветпрепаратов в России — это верное решение, но импортозамещение должно быть поэтапным. Нужно развивать научную базу, стимулировать российские исследования и разработки по созданию и трансферу технологий, поддерживать отечественных производителей и инвестиционные проекты по запуску и развитию мощностей, а также стимулировать спрос.​

