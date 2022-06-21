Большая часть импортных ветпрепаратов может покинуть российский рынок

Планы локализации производств в России пока заморожены Pixabay

В России к 2023 году может остаться около 20% иностранных ветеринарных препаратов. Сейчас в стране разрешено к использованию 2,1 тыс. лекарств, из них 1,2 — отечественные, остальные — зарубежные, из них на рынке может остаться только около 200. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических препаратов (АВФАРМ) Семен Жаворонков в ходе пресс-ланча, организованного отраслевым объединением.



Чтобы не допустить такого развития событий, АВФАРМ предлагает в течение одного-двух месяцев ввести порядок временного ввоза и обращения препаратов в иностранной упаковке с информацией на иностранном языке с этикеткой на русском языке. Также следует продлить срок действия уже выданных заключений о соответствии препаратов и признать в России заключения о соответствии, выданные за пределами страны.



В перспективе шести месяцев нужно рассмотреть возможность переноса минимум на три года, до 1 сентября 2026-го, вступление в силу новых требований о вводе ветеринарных лекарственных средств в гражданский оборот: к ним предъявляются более высокие требования, чем к препаратам для медицинского применения. Также нужно отказаться от требований по обязательному размещению в России (депонированию) штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, используемых при производстве зарегистрированных и допущенных к применению в стране ветеринарных препаратов. По словам Жаворонкова, пока нет никаких гарантий сохранности переданной информации. Кроме того, ветеринарию нужно выделить в отдельную отрасль, считает ассоциация.



Также Жаворонков рассказал, что Россельхознадзор предлагает вывести из оборота около 15 ключевых импортных вакцин. Такая инициатива связана с невозможностью оперативно доставить в Россию реагенты и тест-системы. «Если раньше на это уходил примерно месяц, то сейчас они попадают под экспортный контроль, также есть контроль в России, и теперь на ввоз может уйти шесть-девять месяцев», — оценил он. Невозможность использования вакцин, которые традиционно применялись ранее, в перспективе нескольких лет может отразиться на продуктивности сельхозживотных и птицы, а за полгода начать производить препараты или изобрести их просто не получится, считают в АВФАРМ.



По словам Жаворонкова, ранее велись переговоры о локализации производства иностранных препараторов на собственных мощностях в России, но эти планы пока заморожены, хотя определенный ресурс у отечественного рынка есть. «Однако, например, Китай уже 10 лет назад был обеспечен всем для производства собственных ветпрепараторов, субстанций и др. Но при этом Китай и Индия сознательно никогда не отказывались от импорта <...>. Китай к нам идет. Другой вопрос — с чем. Когда в республике создавались условия для “большой химии”, китайские регуляторы на многое закрывали глаза <...>. Наверное, не все, что высококлассно производится в Китае, в таком же виде доезжает до нас», — рассуждает Жаворонков.



Иностранные фармацевтические компании не планируют уходить из России, хотя доля страны в их выручке не так велика — 0,8-2%, отметил Жаворонков. При этом их возможный уход отразится как на непродуктивных домашних животных, так и на сельскохозяйственных. В результате цены на животноводческую продукцию могут сильно вырасти.



АВФАРМ — объединение ведущих производителей лекарственных средств для ветеринарного применения. Ассоциация была основана в 2020 году для консолидации позиции участников российского рынка ветеринарных препаратов и представления их интересов в органах государственной власти России и ЕАЭС. АВФАРМ объединяет компании, представляющие на российском рынке продукты международных ветеринарных фармацевтических производителей, — MSD Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Elanko и Lohmann Animal Health.



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