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Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

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«Грейнрус» собрал первый урожай хмеля на Кубани

Проектная мощность промышленного хмельника — до 400 тонн хмеля в год

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Компания обустроила 160 гектаров хмельников
Pixabay
Компания обустроила 160 гектаров хмельников
Pixabay

Компания «Грейнрус» собрала первый урожай хмеля с саженцев, высаженных осенью 2021 года на площади 70 га в станице Новодмитриевская Краснодарского края. Собран урожай девяти различных сортов хмеля, проведены анализы на содержание альфа-кислоты, также подтверждены заявленные сортовые характеристики с учетом климатических и географических условий, сообщил агрохолдинг. Также на экспериментальной пивоварне компании в Москве прошла первая варка пива с добавлением собранного хмеля.

Проектная мощность промышленного хмельника «Грейнрус» составляет до 400 т хмеля в год. Производство включает полный цикл переработки хмеля: от выращивания до упаковки и вакуумирования. В рамках реализации проекта общей площадью 180 га в

Краснодарском крае обустроено 160 га хмельников. Проведены работы по установке шпалер и анкеров, натянуты тросы, подготовлена почва под посадку, создана система ирригации. Закуплена европейская техника и специализированное оборудование для высадки саженцев, защиты растений, сбора урожая до 2 тыс. лоз.

Запуск промышленного производства российского хмеля — важный шаг в развитии импортозамещения и снижения доли иностранных производителей, а также обеспечения российских производителей пива и пивобезалкогольной продукции качественным сырьем отечественного производства, отмечает «Грейнрус».

Управляющий «Грейнрус» Сергей Мирюк ранее рассказывал «Агроинвестору», что компания много лет занималась импортом хмеля. «Мы видим, что сейчас есть логистические проблемы с поставками, но есть запрос как со стороны транснациональных компаний, так и мини-пивоварен, продукт востребован», — говорил топ-менеджер. По его словам, в следующем году агрохолдинг рассчитывает получить первые коммерческие объемы хмеля.

В России хмель выращивают в достаточно холодных регионах с коротким вегетационным периодом, например в Чувашии, поэтому там приходится использовать сорта, которые дают менее насыщенный аромат, и продукции сложно конкурировать с импортной по качеству, обращал внимание Мирюк. «В регионах, где мы работаем, климатические условия как раз позволяют реализовать максимальный потенциал», — говорил он.

Группа компаний «Грейнрус» — агропромышленный холдинг, основными направлениями бизнеса которого являются сельскохозяйственное производство, производство и продажа сырья для пивоварения и дистилляции, зерновой трейдинг, логистика, а также производство сырья для хлебопекарных и кондитерских производств. Сельскохозяйственное направление бизнеса включает 101 тыс. га сельхозземель в Курской, Ростовской, Ивановской, Псковской, Ярославской областях и на Кубани. Компания выращивает озимую пшеницу, яровой ячмень, кукурузу, подсолнечник, сою и рапс.

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Татьяна Кулистикова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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