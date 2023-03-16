После введения маркировки налоговые поступления молочной отрасли выросли на треть

Введение маркировки не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции Т. Кулистикова

Налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней за первый год после введения маркировки молочной продукции составили 29,8 млрд руб. Это на 32,4% больше, чем годом ранее, когда в бюджеты поступило 22,5 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) к круглому столу в Совете Федерации по вопросу мер поддержки молочной отрасли.



Эксперты НИФИ также отметили, что поступления в бюджет в виде налога на прибыль организаций выросли на 43,3% — с 11,1 млрд руб. в 2021 году до 15,9 млрд руб. в 2022-м, а в виде НДФЛ — на 14,4%, с 12,1 млрд руб. до 13,9 млрд руб. При этом, согласно исследованию НИФИ Минфина, введение маркировки не оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли. Вклад этого фактора в повышение себестоимости не может превышать 1%, пишет ТАСС со ссылкой на документ.



Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Реваз Юсупов в ходе круглого стола в Совфеде рассказал, что ЦРПТ компенсирует фермерам и сельхозкооперативам 50% затрат на оборудование для маркировки, поскольку даже небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров. С такой просьбой к оператору обратился депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский.



Он напомнил, что для фермеров переносили сроки введения маркировки молочной продукции, чтобы у них было дополнительное время на подготовку. «Однако важно найти оптимальный баланс между защитой потребителей и дополнительной нагрузки на производителей. Прошу Минпромторг и оператора системы разработать дополнительные меры поддержки для фермеров. Сделать их процесс вхождения в систему максимально эффективным и безболезненным», — приводит ТАСС слова Лисовского.



ЦРПТ разработал пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств, рассказал Юсупов. По его словам, заявки на участие в программе будут приниматься с 1 апреля до 15 июля. Участник рынка сможет выбрать подходящий комплект оборудования, программное обеспечение и схему работы, добавил он.



В марте прошлого года Минсельхоз предложил компенсировать производителям молочной продукции 70% затрат на оборудование для маркировки. Постановление приняли в сентябре прошлого года. С 1 января 2023 года оно вступило в силу. Компенсировать затраты можно по оборудованию, купленному в 2021—2023 годах. Отбор заявок осуществляет Минсельхоз.



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