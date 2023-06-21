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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз считает необходимым увеличить производства плодов и ягод на 18%

Долю использования отечественного посадочного материала нужно нарастить не менее чем до 90%

| Агроинвестор |

В структуре сбора ягод в России всего 3% приходится на товарный сектор
В структуре сбора ягод в России всего 3% приходится на товарный сектор

В прошлом году российские аграрии установили новый рекорд, собрав 1,7 млн т плодов и ягод. Однако глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев считает, что необходимо довести уровень производства до 2 млн т, для этого нужно увеличить выпуск плодов и ягод на 18%. Министр также призвал нарастить долю использования отечественного посадочного материала не менее чем до 90%, пишет ТАСС.

На пленарном заседании в рамках выставки «Pro-яблоко 2023» министр подчеркнул, что развитие промышленного садоводства и обеспечение потребителей плодово-ягодной продукцией высокого качества остаются приоритетами госполитики в сфере агропромышленного комплекса. «За последние годы российские аграрии освоили современные эффективные технологии возделывания плодовых и ягодных культур, что позволяет ежегодно наращивать их валовый сбор», — приводит ТАСС слова министра.

В свою очередь, директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в рамках выставки «Pro-яблоко 2023» сказал, что производство ягодных культур в России к 2030 году может вырасти до 56 тыс. т — это втрое больше, чем в прошлом году, пишет «Интерфакс». По словам Некрасова, ягодные культуры можно выращивать почти на всей территории страны. В презентации Некрасова, на которую ссылается «Интерфакс», отмечается, что объемы производства косточковых культур в России к 2030 году должны вырасти до 553 тыс. т. В прошлом году было выращено 74,3 тыс. т. По целевым индикаторам, к 2030 году в России должно быть собрано 2,4 млн т плодов и ягод, а общая площадь многолетних насаждений должна увеличиться до 200 тыс. га.

Согласно исследованию компании «», которое есть в распоряжении «Агроинвестора», в структуре сбора ягод в России всего 3% приходится на товарный сектор. Остальные 97% выращиваются в хозяйствах населения. По данным компании, в 2022 году объем товарного сектора удержался от резкого падения за счет роста производства свежих ягод в КФХ. Если в 2021 году валовой сбор составил 19,6 тыс. т, то в 2022-м — 18,6 тыс. т. Причиной снижения валового сбора эксперты считают сложности у производителей с удобрениями и средствами защиты растений. 

Партнер компании «» Альбина Корягина сказала «», что еще одной причиной снижения валового сбора является природный фактор. По словам эксперта, климат и погодные условия многих регионов России не очень благоприятны для выращивания ягод. А поскольку ягоды — скоропортящийся продукт, его желательно производить как можно ближе к региону потребления. Это позволит снизить транспортные издержки и обеспечить качество. 

Увеличению товарного производства ягод в России будет способствовать развитие технологий выращивания в российских условиях — для большинства регионов это зимние теплицы, считает Корягина. «Что касается потенциала потребления покупной свежей ягодной продукции, то сейчас норма потребления составляет 500 г в год на человека. Большая часть этой нормы включает импортную продукцию (75-80%)», — рассказала Корягина. По ее словам, потенциал импортозамещения покупных свежих ягод оценивается в объеме 50 тыс. т дополнительно к существующему объему товарного производства — 18-19 тыс. т в год в России.

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