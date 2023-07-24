«Русагротранс» ожидает рекордного экспорта пшеницы в июле

Вывоз пшеницы в июле может достигнуть 4,2 млн тонн Pixabay

Экспортный цены на пшеницу из России за последнюю неделю значительно выросли, сообщает пoлe.рф со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». По данным экспертов, это связано с новостями о выходе России из «зерновой сделки». Ожидается, что вывоз пшеницы в июле может достигнуть нового исторического рекорда для этого месяца в 4,1-4,2 млн т включая поставки в страны ЕАЭС. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2018 года и составил 4 млн т.



Согласно мониторингу центра, экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе выросли до более чем $240 за тонну FOB. За неделю цена увеличилась на $12,5 за тонну. Цены на американскую пшеницу достигли $257 за тонну (+$12), на французскую — $268 за тонну (+$19). Выход России из «зерновой сделки», повреждение зерновых терминалов в портах Одессы и Черноморска, а также заявление Минобороны России о том, что суда, следующие в акватории Черного моря, будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения, привели к резкому укреплению биржевого рынка пшеницы, отметили аналитики.



Согласно их данным, цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеина) в глубоководных портах укрепились до 16,5 тыс. руб./т без НДС, на малой воде остались без изменений — 14,5 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 14,1 тыс. руб./т на глубокой воде и 12,6 тыс. руб./т — на малой.



Внутренний рынок пшеницы укрепился на Юге, где цены на пшеницу 4-го класса (EXW элеватор) достигли 14,5-15,1 тыс. руб. за тонну. В других регионах активность рынка была невысокой, цены остались неизменными. Аналитики считают, что снижение осадков на Юге России способствует ускорению уборки пшеницы и ячменя. Однако дожди в Центральном федеральном округе и в северной части Приволжья замедляют уборочные работы. Осадки на Урале и в Сибири благоприятны для яровых культур, но жаркая погода препятствует значительному увеличению почвенной влаги.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в июле экспорт пшеницы может составить 3,8 млн т. По его словам, отгрузкам способствует высокий спрос, рост цен и падение курса рубля. В то же время вывозу препятствует отставание в уборке урожая. По состоянию на конец прошлой недели, не смотря на хорошую урожайность, сбор пшеницы был минимальным на эту дату за последние пять лет, рассказал эксперт. Причиной этого стали погодные условия.



Также наблюдаются проблемы с качеством зерна, продолжает Рылько. Это также является фактором осложнения экспорта. Кроме того, пока не восстановились отгрузки из порта Азовского моря. По словам эксперта, цены на пшеницу сейчас увеличиваются как внутри страны, так и на вывоз. Так, экспортная стоимость пшеницы сейчас находится на уровне $242 за тонну.



На прошлой неделе Рылько на конференции «Где маржа 2023» говорил, что экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду может составить 46 млн т (48,1 млн т в прошлом сезоне). Минсельхоз оценивает экспорт зерна в сезоне-2022/23 в объеме более 55 млн т, включая 45 млн т пшеницы, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду — на уровне 55 млн т.



Профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов 22 июля говорил РИА «Новости», что Россия на фоне действий Киева после прекращения «зерновой сделки» и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через коридор «Север-Юг».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

