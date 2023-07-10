В первую неделю сезона-2023/24 экспорт зерна вырос более чем вдвое

Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна по итогам сезона на уровне 55 млн тонн Д. Абрамов

В первую неделю наступившего сельхозгода экспорт зерна из России вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг 1,26 млн т, следует из мониторинга Российского зернового союза (РЗС), на который ссылается «Интерфакс». В том числе отгрузки пшеницы увеличились на 95% до 938 тыс. т, ячменя — в 2,5 раза до 221 тыс. т, кукурузы — в 5,6 раза до 105 тыс. т.



По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, ежедневные отгрузки за первую неделю июля составили 134 тыс. т, годом ранее они были на уровне 70 тыс. т. По ее мнению, это позволяет рассчитывать на то, что по итогам июля поставки пшеницы будут рекордными для этого месяца и могут достигнуть 3,5 млн т против 2,8 млн т в июле 2022-го.



По прогнозу Минсельхоза, в новом сезоне Россия способна поставить на внешние рынки до 55 млн т зерна, хотя экспортный потенциал может быть повышен в случае увеличения урожая. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал на пленарном заседании в ходе Всероссийского дня поля — 2023. Он добавил, что около 96% зерновых отправляется покупателям из дружественных стран.



Согласно мониторингу РЗС, за первую неделю нового сезона в Египет было отправлено 148 тыс. т пшеницы против 9,5 тыс. т годом ранее. Отгрузки в Турцию выросли на 15% до 143 тыс. т, в Саудовскую Аравию — на 35% до 111 тыс. т. Также сохранилась тенденция роста экспорта в страны, куда в прошлые сезоны в июле российская пшеница не поставлялась. Так, Иордания закупила 63 тыс. т, Бангладеш — 54 тыс. т, Бразилия — 36 тыс. т, Тунис — 27 тыс. т.



В прошедшем сезоне Россия экспортировала рекордные 60 млн т зерна, сообщил Патрушев на Всероссийском дне поля. В том числе, по предварительной оценке, отгрузки пшеницы составили 47 млн т. По словам министра, это рекордный показатель, сейчас каждая пятая партия пшеницы на мировом рынке — российского происхождения. В 2021/22 сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 38,1 млн т зерна, в том числе 30,7 млн т пшеницы.



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