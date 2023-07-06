Из порта Высоцк на экспорт отправлено 140 тысяч тонн зерновой продукции

Тестовая отгрузка из нового порта состоялась в апреле Русагротранс

Из зернового терминала порта Высоцк (Ленинградская область), начавшего работу весной, на экспорт отправлено 140 тыс. т зерновой продукции. Об этом рассказала директор Санкт-Петербургского филиала ФБГУ «Центр оценки качества зерна» Анита Милехина на III Балтийской зерновой ассамблее «Белые ночи — 2023», организованной компанией «ПроЗерно».



Как ранее писал «Агроинвестор», тестовая отгрузка первой партии пшеницы объемом 25 тыс. т из порта в городе Высоцк состоялась в апреле этого года. С апреля по июнь через работающий в порту пункт Центра оценки качества зерна было проверено и подтверждено зерновой продукции весом 140 тыс. т. Из них 64 тыс. т направлено в Тунис, 27 тыс. т — в Турцию, 26 тыс. т — в Италию и 22 тыс. т — в Китай. В общей сложности на внешние рынки из терминала за прошедший период было направлено шесть сухогрузов.



Член совета директоров УК «Порт Высоцкий» Андрей Гарнухин в своем докладе в ходе Ассамблеи напомнил, что проектная мощность нового зернового терминала на Балтике составляет 4 млн т зерна в год, емкость накопления — 240 тыс. т, станция разгрузки позволяет принимать до 220 вагонов в сутки. Объем инвестиций в проект составил около 5,5 млрд руб.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее рассказывал «Агроинвестору», что развитие экспорта из порта Высоцк выглядит перспективным с учетом растущих урожаев и излишков зерна в Центрально-Черноземном регионе, а также западной части Поволжья, а также проблем с поставками на внешние рынки, которые испытывает Западная Сибирь и Казахстан при экспорте через Россию. «С учетом возросших сложностей с поставками через прибалтийские страны и теми объемами отгрузок, которые мы видим через эти страны, перспективы терминала выглядят хорошо», — отмечал эксперт, однако добавлял, что пока есть вопросы по сквозному транспортному тарифу, от которого будет зависеть конкурентоспособность нового российского прибалтийского FOB.



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