В течение десяти лет портовые отгрузки зерна могут достигнуть 60 млн тонн

В прошлом году в структуре портового грузооборота отгрузки зерна заняли пятое место Порт «Усть-Луга»

В десятилетней перспективе Россия может увеличить портовые отгрузки зерна на 50%. Об этом рассказал Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно», которая стала организатором Балтийской зерновой ассамблее «Белые ночи», стартовавшей 7 июля в Санкт-Петербурге.



В своем выступлении Петриченко отметил, что в 2020 и 2021 годах грузооборот в портах немного сократился относительно 2019-го, основной причиной такой динамики стала пандемия COVID-19. «Январь-май текущего года выглядят не пессимистично: портовые отгрузки сохранились на уровне аналогичного периода 2021-го, несмотря на специальную военную операцию», — добавил эксперт. Самым крупным по объемам отгрузок, по последним данным, стал порт Новороссийск, балтийский порт «Усть-Луга» занял второе место.



В прошлом году в структуре портового грузооборота, по данным Минтранса, отгрузки зерна заняли пятое место — их объем составил 42 млн т. «Полагаю, что в десятилетней перспективе мы увеличим данный показатель до 60 млн т, выйдя на четвертое место в грузообороте портов», — оценил Петриченко.



На рост отгрузок зерна рассчитывают и аналитики порта «Высоцкий» из Ленинградской области, по оценкам которых к 2030 году Россия может увеличить производство зерна до 147 млн т, из них на внутреннее потребление придется до 85 млн т.



Член совета директоров «Высоцкого» Андрей Гарнухин напомнил, что до недавнего времени порт был угольным, объем перевалки в 2018 году составил 8 млн т. «Однако в условиях изменяющейся ситуации было принято беспрецедентное решение уходить от перевалки угля и перейти в сельхозкластер», — рассказал он в ходе ассамблеи.



На первом этапе в порту начали строить зерновой терминал. Его расчетная мощность по перевалке составит 7 млн т. Он будет оснащен складами на 176 тыс. т продукции, что позволит сохранить экспортные партии без потери качества, разгрузочные мощности составят 120 вагонов в сутки. Предполагается, что на терминале будет работать лаборатория Центра оценки качества зерна для максимально оперативного мониторинга партий, чтобы таможенная служба быстро получала данные по результатам анализа.



На следующем этапе начнется возведение терминала для перевалки жома, шрота, зернобобовых и масличных, выпуск которых в последние годы растет. «Спрос на данное направление есть. На текущий момент объем перевалки через российскую Балтику растительных масел в экспортно-импортном направлении может составить от 500 тыс. т до 1 млн т», — оценил Гарнухин. По его словам, потенциал отгрузок через Балтику сейчас усиливается, особенно с учетом тех ограничений, которые есть на Юге, однако регион требует специализированных мощностей по перевалке сельхозпродукции.



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