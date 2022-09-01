В Ленинградский области появится еще один зерновой терминал

Новый терминал будет способствовать развитию экспортного потенциала региона НМТП

В Выборгском районе Ленинградской области появится третий в регионе зерновой терминал. Соглашение о его строительстве подписали в ходе XXXI международной выставки «Агрорусь» заместитель председателя правительства региона — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и гендиректор ООО «Порт Высоцкий» Вадим Павлов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.



Инвестиции в проект составят 5,5 млрд руб. Подписанное инвестиционное соглашение предоставит возможность строительства нового зернового терминала в порту «Высоцк» грузооборотом 4 млн т в год. Терминал будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в специализированном складском парке емкостью 240 тыс. т. «Появляется еще одна точкой для выхода на международные рынки российских, ленинградских сельхозпроизводителей. Мы каждый год увеличиваем производство зерна, и новый терминал будет способствовать развитию общего экспортного потенциала региона», ― отметил Малащенко.



В ходе выставки «Агрорусь» было подписано еще несколько соглашений по реализации проектов в АПК Ленинградский области. Так, компания «Агро-Трейд» планирует построить в Гатчинском районе завод по производству твердых, полутвердых и мягких сыров. Мощность переработки составит 600 т сырого молока в месяц, камера созревания сыров будет рассчитана на 300 т. Инвестиции в проект составят 152 млн руб.



По словам Малащенко, реализация этого проекта позволит области не только нарастить объемы производства сыра, обеспечить потребителей качественной продукцией, но и создаст дополнительный спрос на молоко-сырье от региональных производителей. Это, в свою очередь, повысит объемы производства молока и его рентабельность.



В Волосовском районе появится завод по переработке масличных. Инвестор — «Волосовский комбикормовый завод» - намерен вложить в проект 120 млн руб. Новое производство будет перерабатывать до 50 т масличных в сутки ― как рапса, выращенного в Ленинградской области, так и привозных подсолнечника и сои.



Малащенко обратил внимание, что область ежегодно увеличивает производство рапса. «В прошлом году мы выпустили первую тысячу тонн рапсового масла. Новый завод в Волосово будет перерабатывать рапс на шрот — высокобелковый корм для животных, и растительное масло. Новый завод позволит региону нарастить объемы выращивания рапса, производства кормов и расширить линейку местной пищевой продукции за счет производства масла», ― добавил он.



Также в Ленинградской области появится крупное форелевое хозяйство в Приозерском районе. Проект будет реализовывать компания «РУ2», он предполагает строительство форелевого хозяйства проектной мощностью 5 тыс. т рыбы в год. Инвестиции достигнут почти 1,7 млрд руб.



Еще одно соглашение на выставке «Агрорусь» подписали Малащенко и гендиректор компании «Галактика» Елена Духовская. В рамках проекта в Ленинградской области будет построена линия розлива молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылку. Линия будет перерабатывать до 1,4 тыс. т сырого молока и производить до 2,5 млн бутылок продукции в месяц. Инвестиции в проект составят 140 млн руб.



По словам Малащенко, подписанное соглашение предполагает модернизацию производственного процесса в рамках импортозамещения. Компания будет монтировать линию российского производства по разливу молочной продукции в отечественную тару. Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объемы выпуска продукции, а значительно его нарастить, добавил заместитель председателя правительства региона.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

